Yılmaz: 'Milli tohumlar İHA ve SİHA'lar kadar önemli'

MUHTARLARDAN BAŞKAN YILMAZ’A TEŞEKKÜR

Dağıtım törenlerinde konuşan Gümüşyaka Mahallesi Muhtarı Mazlum Güçlü, Değirmenköy Mahallesi Muhtarı Erkan Varol ve Çanta Sancaktepe Muhtarı Hayri Şahin, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın çiftçiye olan desteklerinin her geçen gün arttığını dile getirerek bu desteklerinden dolayı kendisine teşekkür ettiler.

