Yılmaz: 'Milli tohumlar İHA ve SİHA'lar kadar önemli'
Silivri Belediyesi tarafından Gümüşyaka, Değirmenköy ve Çanta mahallelerinde düzenlenen Milli Hibrit Ayçiçek Tohumu Dağıtım Törenleri ile 450 çiftçiye, 1 milyon 675 bin TL değerinde 450 paket yerli ayçiçek tohumu dağıtıldı. Çiftçiler bu ürünlerle 6.075 dönüm araziye ekim yapabilecek.
MUHTARLARDAN BAŞKAN YILMAZ’A TEŞEKKÜR
Dağıtım törenlerinde konuşan Gümüşyaka Mahallesi Muhtarı Mazlum Güçlü, Değirmenköy Mahallesi Muhtarı Erkan Varol ve Çanta Sancaktepe Muhtarı Hayri Şahin, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın çiftçiye olan desteklerinin her geçen gün arttığını dile getirerek bu desteklerinden dolayı kendisine teşekkür ettiler.