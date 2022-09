Yılmaz öğrencilere seslendi: 'Asla pes etmeyin'

İstanbul Rumeli Üniversitesinin 2021-2022 akademik yılı mezuniyet töreni Müjdat Gürsu Spor Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Öğrencilerin Silivri Belediye Bandosu eşliğindeki geçit töreni ile başlayan mezuniyet heyecanı dereceye giren öğrencilerin konuşmaları ile devam etti. Törene; İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hazim Tamer Dokurka, Rumeli Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nazlı Hilal Balcı, İstanbul Ülkü Ocakları Başkanı Alparslan Doğan, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, STK temsilcileri, öğretim görevlileri ve veliler katıldı. Protokol üyeleri dereceyle mezun olan öğrencilere plaket takdim etti. Başkan Yılmaz, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Birincisi Endüstri Mühendisliği Bölümü Mezunu Gizem Yaz’a plaket verdi.

DODURKA: “SİZİNLE GURUR DUYUYORUM”

Mezuniyet töreninde konuşan İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hazım Tamer Dodurka, “Bu töreni yapmamızda en büyük pay sahibi olan kurucu başkanımız merhum Mehmet Balcı’yı rahmetle ve minnetle anıyorum. Kuruluşundan bugüne kadar üniversitemize emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Görev yaptığı süre içerisinde Silivri’mize çok önemli değerler katan ve bizi yalnız bırakmayan Kaymakamımız Sayın Tolga Toğan’a teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda olduğunu bize hissettiren, Rumeli Üniversitesine ve öğrencilerimize özel değer verdiğini bildiğimiz Silivri’mizin öğrenci dostu Belediye Başkanı Sayın Volkan Yılmaz’a yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgili öğrenciler, biz ders dışı etkinliklerin sık yapıldığı bir üniversiteyiz. Bu etkinlikler sizin entelektüel kapasitenizi artırıyor, kültürel dünyanızı zenginleştiriyor, iş ve toplumsal yaşamda gerekecek olan yeteneklerinizi geliştiriyor. Edindiğiniz bu yetenekler hedefleriniz yolunda sizin en önemli avantajınız olacak. Bugün mezuniyetinizle birlikte güzel ve aydınlık bir geleceğe imza attığınıza inanıyor ve sizleri kutluyorum. Bundan sonra Rumeli Üniversitesinin toplumdaki ve iş hayatındaki temsilcisi sizler olacaksınız. Sizinle gurur duyuyorum. Yolunuz açık, diplomanız hayırlı olsun. Konuşmamı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleriyle noktalamak istiyorum: Ne mutlu Türk’üm diyene!” dedi.

YILMAZ: “TÜRKİYE’Yİ MÜREFFEH YARINLARA ULAŞTIRACAK OLAN SİZLERSİNİZ”

Törende konuşan Başkan Yılmaz, “Rumeli Üniversitesinin mezuniyet töreninin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Eğitim hayatının her aşaması ayrı bir heyecan, ayrı bir anı, ayrı bir mutluluk yaşatıyor. Bugün de üniversiteye başladığı ilk günden bugüne büyük bir heyecan yaşayan genç kardeşlerim şimdi de diplomalarına kavuşmanın, üniversiteden mezun olmanın heyecanı içerisindeler. Anne ve babalarımız da evlatlarıyla bir kez daha gurur duyuyor; ne mutlu ki bugün evlatlarının heyecanına ortak oluyorlar. Öncelikle diplomalarınızın hayırlı olmasını temenni ederek, bundan sonraki yaşantınızda başarı dileklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Her biri bizim için çok kıymetli, çok değerli olan pırıl pırıl öğrencilerimiz için artık yeni bir süreç başlıyor. Bu süreç; sorumluluklarımızın biraz daha bilincinde olmayı, biraz daha çalışmayı ve gayret göstermeyi gerektiren bir süreç. Nitekim, bin yıl önce Anadolu’yu bizlere vatan kılmış atalarımızın bıraktığı bu kutlu emanete sahip çıkmak, şehitlerimizin kanıyla, canıyla sulanan bu topraklara gözümüz gibi bakmak, işte omuzlarımıza yüklenen bu sorumluluğu her daim hatırlatıyor. Sizlerin de bu sorumluluk bilinciyle hareket edeceğinizden, hayata sımsıkı bağlanacağınızdan, milli ve manevi değerimizi koruyup kollayacağınızdan şüphemiz yoktur. Elbette her biriniz iş hayatına atılacaksınız, aile kuracaksınız, yeni tecrübeler edineceksiniz ama; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözünü asla zihnimizden çıkarmamalısınız: ‘Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak.’ Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracak olan sizlersiniz. Türkiye’yi müreffeh yarınlara taşıyacak olan sizlersiniz. Sizler bizim has bahçemiz, parlak yüzümüz, en kıymetli hazinemizsiniz. Bundan sonraki hayatınızda ilerlerken, bugünlerde alacağınız kararlar, atacağınız adımlar, tercih edeceğiniz işler çok önemlidir. Hayatın olağan ilerleyişinde her birimizin karşısına zorluklar çıkabilir, sıkıntılar doğabilir, hatta ızdırıplar yaşanabilir. Fakat Atatürk’ün dediği gibi, muhtaç olduğumuz kudretin damarlarımızdaki asil kanda saklı olduğunu unutmamak gerekir. Yunus Emre’nin dediği gibi ‘Kader gayrete aşıktır.’ Kararlı olmaktan, mücadele etmekten, gayret göstermekten asla geri durmayın ve asla pes etmeyin. 6 yıl önce Silivri’mizde ‘eğitime merhaba’ diyen Rumeli Üniversitesinin kıymetli mütevelli heyetine, ilçemizin eğitim kalitesine katmış oldukları değerlerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Üniversitemiz vesilesiyle binlerce öğrenciyi Silivri’mizde ağırladık, misafir ettik. Kıymetli öğrencilerimizle birçok defa bir araya geldik, toplantılar düzenledik, buluşmalar gerçekleştirdik. Bu bağlamda, üniversitemiz ile iş birliği içerisinde olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

“ÖĞRENCİLERİMİZE DOKUNMAK İÇİN ÇABA GÖSTERDİK”

Eğitim alanında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Volkan Yılmaz, “Öğrencilerimizin hem eğitimlerine hem de günlük yaşantılarına olumlu anlamda dokunmaya çaba gösterdik. İlçemize gelen öğrenci kardeşlerimizin huzurlu vakit geçirmelerine imkân sağlamak için sağlık ve spor alanında yatırımlar yaptık. Sosyal, kültürel ve sanatsal organizasyonlar düzenledik. Öğrencilerimizin dertlerini, sıkıntılarını, problemlerini elbette biliyoruz. Yetkilerimiz çerçevesinde, bu sorunların çözümü için emek harcadık. İlçemizde yaşayan hiçbir öğrencimizin taleplerini veya şikâyetlerini asla kulak arkası etmiyoruz. Çocuklarımıza gençlerimize yatırımın, geleceğe yatırım olduğundan hareketle; geçtiğimiz yıl üniversite 1. sınıfa başlayan öğrencilerimize 500 TL teşvik desteği verdik. Bu sene de bunu artırarak vermeye devam edeceğiz. YKS ve Milli Savunma Üniversitesi sınavlarına giren öğrencilerin sınav başvuru ücretlerini ödedik. YKS ve LGS sınavlarında derece yapan öğrencilerimizi ödüllendirdik. Nişantaşı Üniversitesi ile birlikte bir Güzel Sanatlar Akademisi kurduk ve ücretsiz müzik okulumuzu Silivrili gençlerimizle buluşturduk. Yine Kadir Has Üniversitesi ile birlikte ücretsiz Yabancı Dil Kursu gerçekleştirdik. Gençlik Merkezimize kavuşmaya az bir zaman kaldı. Çok yakın zamanda Gençlik Merkezimizin, kütüphanelerimizin, etüt merkezlerimizin temellerini atacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, üniversiteden mezun olan 1.300 kardeşimi kutluyorum. Rumeli Üniversitesini ilçemize kazandıran merhum Mehmet Balcı’yı rahmetle yad ederek, hepiniz saygılarımı sunuyorum.” diye konuştu.

TOĞAN: “SİLİVRİ EĞİTİMDE MARKA BİR ŞEHİR OLMA YOLUNDA”

Programda bir konuşma yapan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “Tarihiyle, turizmiyle, tarımı ve hayvancılığıyla, sanayisiyle, sahip olduğu topraklarla kabuğunu kırma yolunda çok önemli bir ivme yakalayan Silivri’miz, eğitimde de marka şehir olma yolunda hızla ilerliyor. Rumeli Üniversitemiz eğitimin yükseköğretim yelpazesini ilçemize ve gençlerimize layık bir şekilde yerine getirmeye devam ediyor. Bu anlamda Rektörümüz nezdinde tüm akademik kadroya ve sevgili gençlerimize teşekkürü bir borç biliyoruz. Kıymetli gençler; üniversite mezuniyeti sadece bir kapıyı açar. Kapıdan içeri girdikten sonra nereye gideceğiniz ve kim olacağınız sizin çabanızla, eğitimizin üzerine neler eklediğinizle alakalıdır. Sizler, tarihin her döneminde aleme nizam vermiş bir milletin şerefli gençleri olarak çok çalışmalısınız. Bugün mezun olan siz değerli gençlerimizi tebrik ediyor ve bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum.” dedi.

CAN: “ÜNİVERSİTELERİMİZ CUMHURİYET AYDINLANMASININ ÖNEMLİ KURUMLARIDIR”

Törende konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, “Üniversitelerimiz Türk modernleşmesinin ve Cumhuriyet aydınlanmasının çok önemli kurumlarıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün üniversitelere verdiği önem, gençlerimize yüklediği misyon ülkemizin ve Türk dünyasının geleceği bakımından fevkalade önemli ve anlamlıdır. Üniversiteler aynı zamanda Atatürk’ün işaret ettiği gibi fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesilleri yetiştiren kurumlardır. Biz Türk gençliğinin ülkemizi daha yüksek yerlere, yüksek noktalara taşımasını arzu ediyoruz. Rumeli Üniversitesinin İstanbul’un mevcut üniversiteleri arasında öğrencilerine yüksek bir eğitim kalitesi sunduğunu, rekabete açık bir mezun politikası izlediğini ve öğrenci yetiştirdiğini biliyorum. Bu vesileyle başta Rektörümüz olmak üzere bütün hocalarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bugün burada mezun olan öğrencilerimizin yolları ve bahtları açık olsun. Onlar ülkemize değerli hizmetler üreten bireyler olarak her zaman gönlümüzdeki ve kalbimizdeki yerini muhafaza edecektir.” ifadelerini kullandı.