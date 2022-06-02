Yılmaz: 'Öyle hikâye anlatarak tarım olmaz!'

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın ilçede faaliyet gösteren çiftçi ve hayvancıya yönelik destek projeleri devam ediyor. Bu kapsamsa Silivri Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında hayvan aşılarına yönelik protokol yapıldı. Törende konuşan Başkan Yılmaz, “Hayvan yetiştiricilerimizin bu yıl ve önümüzdeki yıl ile beraber yaklaşık 400 bin lira olan aşı maliyetini Silivri Belediyesi olarak biz ödeyeceğiz.” dedi. Akören Mahallesinde gerçekleştirilen törene Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Çetin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Ertuğrul, İBB Tarım Orman Hayvancılık ve Su Ürünleri Komisyonu Başkanı Sami Barlas ve komisyon üyesi Şenoğlu Türkyılmaz, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

ERGİN: “SİLİVRİ BELEDİYESİ ÖRNEK GÖSTERİLİYOR”

Töreninin açılış konuşmasını yapan Akören Mahalle Muhtarı Hüseyin Ergin, “Silivri Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz’a çiftçilerimize verdiği önem ve destekleri için çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanımızın tarımsal anlamda yaptığı çalışmalar İstanbul’da örnek olarak gösterilmektedir. Bugün yapılan protokolle de hayvancılarımızın aşıları belediyemizce karşılanacak. Hayvancılarımızın masraflarına destek olunacak. Köyüm ve hayvancılarımız adına kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

ERTUĞRUL: “AŞI ÜCRETLERİ BELEDİYEMİZ TARAFINDAN KARŞILANACAK”

Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Ertuğrul, “Silivri Belediye ve müdürlüğümüz arasında hayvan hastalık ve zararları ile mücadele programı kapsamına ücretsiz aşı temini ve uygulaması imza protokolünde bir aradayız. Hepinizin bildiği gibi zoonoz hastalıkların insanlara bulaşması, enfekte hayvana, hayvansal ürüne, salyalarına, kanlarına ve atıklarına temas sonucu olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre zoonoz hastalıklardan dolayı ölen insan sayısı 2,7 milyondur. Bu nedenle havyalarımıza yapılacak olan aşılama programı çok önemlidir. İlçemizde veteriner hekimlerimiz 25 mahallemizde ilkbahar ve sonbahar dönemi olmak üzere yıllık toplam 100.000 aşı uygulaması yapmaktadır. Nitelik ve nicelik açısından oldukça önemli olan aşılarımızın ücretini bundan böyle sizlerden almayacağız. İmzalayacağımız protokol ile birlikte sonbahar aşı dönemi ücretini Silivri Belediyemiz karşılayacak. Bu protokolün imzalanmasına öncü olan İl Tarım ve Orman Müdürümüz Ahmet Yavuz Karaca beyefendiye, hayvancılıkta önemli bir üretim ve ticaret üssü olma yolunda ilerleyen ilçemizi her anlamda destekleyen Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz beyefendiye, üreticinin ve bizlerin her daim yanında olan Sayın Kaymakamımız Tolga Toğan beyefendiye tüm çiftçilerimiz adına teşekkür ediyor, ücretsiz aşı temini ve uygulaması programımızın hayvan yetiştiricilerimize, Silivri’mize hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

ELİTAŞ: “HALK SÜT ÜRÜN ALMIYOR, ALDIĞININ PARASINI DA 2 AYDIR ÖDEMİYOR!”

İmza töreninde hayvan üreticileri adına konuşma yapan Varol Elitaş ise şunları söyledi: “Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz bey göreve geldiğinden bu yana bizlerden desteğini hiç esirgemedi ve destekleri devam ediyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kendisinin desteklerinin de artarak devam edeceğini biliyorum. Biz üreticiler olarak çok önemli bir desteğe ihtiyacımız var. Biz ürettiğimiz sütü satamıyoruz. Daha önce devletin verdiği fiyatın üstünde satıyorduk. Şu anda maalesef ki alıcımız yok. Çatalca’daki Süt Birliği şuan ödeme yapamıyor. Ben ayda 7 ton süt üretiyorum. Verdiğiniz destekler için Allah razı olsun. Satış konusunda da desteğinizi istiyoruz. İstanbul’un dibindeyiz ama biz süt satamıyoruz. İBB’ye ait olan Halk Süt de sütümüzü almıyor. Başka yerlerden alıyor. Buradan aldıkları sütün de 2 aydır parasını ödemiyor. Biz de güvenmediğimiz için vermedik. Bize verdiğiniz destekler çok önemli. Biz ürünümüzü satarsak sizin desteğinizin kıymetini daha çok anlayacağız.”

“BELEDİYE ARAZİLERİ TORPİLLİ ARKADAŞLARA BEDELSİZ VERİLMİŞ!”

Çiftçilerin desteklenmesiyle ilgili vaatlerini gerçekleştirdiklerini belirten Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, projelerin nasıl hayata geçtiğini şu şekilde anlattı: “2019 yılı Mart ayında seçildikten sonra ‘Silivri yalnızca bir tatil beldesi değil. Silivri yalnızca çarşı meydanından, sahilde ibaret değil. Silivri’nin köyleri var, en büyük potansiyeli içerisinde barındıran verimli toprakları var. Tarım var, hayvancılık var.’ dedik. ‘Silivri’de tarım mı kaldı?’ diye soranlara, ‘Silivri’de bir gün tarım toprakları imarlı topraklardan daha değerli olacak.’ dedik. Büyük bir iddia ortaya koyduk ve Silivri için üretmeye Türkiye için geliştirmeye devam edeceğiz diye bir sloganla yola çıktık. İlk yıl belediyemize ait ekilmeyen 300 dönüm arazi ile bu serüvene başladık. Daha sonra şunu fark ettik. Silivri Belediyesinin, hepsinde sizin de hakkınız olan arazileri maalesef ki siyasi kaygılarla bir takım torpilli arkadaşlara icar alınmaksızın verilmiş. Bu toprakları ücretsiz bir şekilde ekip-biçen, işgal edenler derhal bu toprakları bırakacaklar dedik. ‘Silivri Belediyesi olarak biz bu toprakları işleyeceğiz. Buradan kazandığımız ürünleri, Silivri’de çiftçilik hayvancılık yapan vatandaşlarımızla paylaşacağız.’ dedik. Onlara soluk olacak, nefes olacak, tekrar üretmelerini teşvik edecek ve tarımla dertlenen yöneticilerin de olduğunu hatırlatmak amacıyla, Silivri Belediyesi bugün 3600 dönüm arazide çiftçilik yapıyor. Biz yerli, milli ve sertifikalı ürünlere de destek oluyoruz. Bunların ekimini yapıyoruz. Tohumluk arpa, saman, silajlık mısır, fide desteğimiz, bu yıl başlattığımız ücretsiz katı gübre serpme hizmetimiz devam ediyor.”

“CEKETİMİ KOYARIM SEÇİLİRİM DÖNEMİ GEÇTİ”

CHP’li yöneticilerin Silivri Belediyesi’nin tarımsal faaliyetlerine yönelik yaptığı eleştirilere de cevap veren Başkan Yılmaz, “Bu topraklardan gönlünü ayırmayan çiftçilerimizle, kösele ayakkabıları ile şehrin granit kaldırımlarında gezip tarım hikâyesi anlatanlara da burada ders veriyoruz. Öyle hikâye anlatarak tarım olmaz. Öyle hikâye anlatarak çiftçinin, hayvancının yanında olunmaz. Sabah tıraşını olacaksın, takım elbiseni, rugan ayakkabılarını giyeceksin, sahildeki çay bahçelerini gezeceksin, ‘tarımı biz başlattık, tarımı hayvancılığı biz yaptık, yok TÜRAM amacına uygun kullanılmıyormuş’ diyeceksin. TÜRAM’ın yerini biliyor musunuz da konuşuyorsunuz? Gelin ben sizi TÜRAM’da gezdireyim. Gel seninle bir akşam Akören’de bir kahveye gidelim, konuşalım bakalım, çiftçilerimiz bir seni, bir de beni dinlesin. Çiftçinin, hayvancının yanına uğruyor muydunuz? ‘5 yıldan 5 yıla ceketi koyarım, Cumhuriyet Halk Partili seçmenler bana oy verir.’ O günler geçti arkadaşlar. Siz çiftçinin, hayvancının yanında sözde değil, alın terinizle ortak olacaksınız.” dedi.

“ALGIYLA MAKYAJLA BİR YERE KADAR GİDERSİNİZ”

Süt üreticisi Varol Elitaş’ın, İBB’nin Halk Süt Projesi kapsamında köylüden süt almadığı sözleri üzerinden İBB yönetimini eleştiren Başkan Yılmaz, “Çiftçimiz ‘üretiyoruz ama üretmeye korkuyoruz. Ben ürettiğim sütü ürettiğim gün satamazsam ve kooperatif mantığı ile soğuk hava depom yoksa, o süt kesilirse ürünümü çöpe atmak zorundayım’ diyor. Bu çitçimizin bilinçaltına yerleşmiş ve çiftçiyi üretmekten koparan bir anlayış. Ama kaygılar son derece mantıklı ve gerçekçi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halk Süt Projesi ile Silivri’nin köylerinden süt aldığını söylüyor. Algı, reklam, afişler var ama ortada bir iş yok. Algıyla, makyajla bir yere kadar gidersiniz. Bu makyaj çiftçinin, hayvancının karşısına çıktığınız zaman yüzünüzden dökülür.” şeklinde konuştu.

“SİLİVRİ İSTANBUL’UN GIDA VE HAYVANCILIK ÜSSÜ OLABİLİR”

Silivrili üreticiler için satışı noktasında çalışma başlattıklarını ifade eden Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak hayvancılarımızın sütünün pazarlanması noktasında muhtarlarımızla bir görüşme yaptık. Hayvansal üreticilerimizin yoğun olduğu köylerimizdeki hayvancılarımızla ve muhtarlarımızla da kısa bir süre içerisinde İlçe Kaymakamımız, Tarım ve Orman Müdürümüzün de olduğu toplantı yapalım. Üretim kapasitemizi, potansiyelimizi masaya yatıralım. Küçük bir adımla başlayalım. İstanbul’un 20 milyon insanını beseleyecek domates, salatalık, süt, peynir de, un da bu topraklarda yetişir. Bu toprakları koruyabilirsek Silivri İstanbul’un gıda ve hayvancılık üssü olabilir.” dedi. Kaçak yapı ile mücadeleye vurgu yapan Yılmaz, “İddia ediyorum Türkiye’de tarım topraklarına, hazine arazilerine yapılan kaçak yapılarla ilgili en kapsamlı mücadeleyi Silivri Belediyesi veriyor. Bugüne kadar 700’e yakın kaçak bina yıktık. Kartvizitinde ne yazarsa yazsın kaçak yapıları yıkmaya karalılıkla devam edeceğiz.” İifadelerini kullandı.

“400 BİN LİRALIK AŞI MALİYETİNİ KARŞILAYACAĞIZ”

Konuşmasının son bölümünde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliği ile Silivri Belediyesi tarafından verilecek olan ücretsiz aşı desteğine değinen Başkan Yılmaz, “Birazdan imzalayacağımız aşı desteği protokolü sebebiyle İl Müdürümüz Ahmet Yavuz Karaca beyefendiye, ekibine ve ilçe müdürümüze teşekkür ediyorum. Zoonoz hastalıklar ve zararlılarla mücadelede aşı maliyetlerini hayvancılarımızdan alırken üzüldüklerini ifade ettiler. Biz de Silivri Belediyesi olarak ilçemizdeki tüm hayvan üreticilerimizin aşılarını, uygulama bedellerini ve bütün maliyetlerini karşılayalım dedik. Belediye meclisimizden karar aldık. Bu yıl ve önümüzdeki yılla beraber yaklaşık 400 bin lira olan aşı maliyetini Silivri Belediyesi olarak biz ödeyeceğiz. Yaptığımız bu protokolle hayvancımıza destek vermiş olacağız. Biz sizinle her türlü işbirliğine açık ve hep sizin yanınızda olacağımızı ifade etmek istiyorum.” dedi.

KAYMAKAM TOĞAN: “HAYVANCIMIZA BUGÜNE KADAR VERİLMEMİŞ DESTEK VERİLİYOR”

Toplantıda yaptığı konuşmada tarımsal ve hayvansal üretimin önemine değinen Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “Yaşadığımız pandemi dönemi ve Ukrayna- Rusya savaşı bizlere tarımın ve hayvancılığın, tarımsal üretimin önemini bir kez daha gösterdi. İlçemizde üretimin artması noktasında biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bugün hayvancımıza belediyemiz tarafından bugüne kadar verilmemiş önemli bir destek veriliyor. Daha önce de belediyemiz tarafından arpa tohumu, saman, silajlık mısır desteği verildi. Bunlar önemli hizmetler. Bu destekler ilk defa Silivri’de yapıldı. Şimdi Türkiye’nin her yerinde bu desteklerin yapıldığını görmek bizleri sevindiriyor. Devletimiz de tarım ürünlerine, süte önemli destekler veriyor. Aşı desteği projesi için hem Silivri Belediyemizi hem de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Bu hizmetin Silivri’mize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.



Yapılan konuşmaların ardından Silivri Belediyesi ile Tarım ve Orman İstanbul İl Müdürlüğü arasında Ücretsiz Aşı Temini ve Uygulanması Protokolü İmza Töreni gerçekleştirildi. Program günün anısına çektirilen fotoğrafların ardından sona erdi.