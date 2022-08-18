Yılmaz: ‘Özür dileyecekler’

Bugün Çanta ve Gümüşyaka mahallelerinde düzenlenen 150 üreticiye 495 bin TL değerinde 30 ton tohumluk arpa dağıtım töreninde konuşan Belediye Başkanı Yılmaz şunları söyledi;

“REKABETİN BİR ADABI, BİR USULÜ OLMALI”

“Siyasetin içinde yarış ve rekabet oldukça keyifli. Ama bu rekabetin bir adabı, bir usulü olmalı. Unutulmamalı ki siyaset her şey değil. Siyasetteki yarış hizmette olmalı; dedikoduda, fitnede, fesatta, çamur atmada olmamalı. Seçim zamanı er meydanına çıkacaksınız, yarışacaksınız. Kökü Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu, kuruluş felsefesinde Cumhuriyetin ilkeleri olan CHP hakkında bir iki kelam etmek istiyorum. CHP’ye oy veren bütün vatandaşlarıma saygı duyuyorum ve ben, CHP’nin fabrika ayarlarına dönmesini çok istiyorum. Ancak CHP, koltuk ve makam uğruna ilkelerine aykırı şeyler yapmaya devam ediyor. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanlığının CİMER adında bir şikâyet sistemi var. Oraya vatandaşın biri bir dilekçe yazıyor. Bu dilekçe ile Silivri Belediyesinin ürettiği tohumları el altından para ile sattığını ve zimmetine geçirdiğini iddia ediyor. Yani benim mesai arkadaşlarım suçlanıyor. CHP’nin ilçe başkanı bu dilekçenin altını üstünü araştırmadan böyle bir suçlamayla bizi, mesai arkadaşlarımı karşı karşıya bırakıyor. “