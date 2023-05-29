Yılmaz: 'Silivri'mizi her yönüyle geleceğe taşıyoruz'

Silivri Belediyesinin kurslarında eğitim gören kursiyerler tüm marifetlerini, 26-27 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen Kültür Merkezi Yıl Sonu Gösteri Programı’nda sergiledi. Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Silivri Sahili Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlik, dopdolu içeriğiyle unutulmaz anlara sahne oldu. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen etkinliğin sahne programlarında; klarnet ve kanun dinletisi, bağlama dinletisi, ud dinletisi, çocuk gitar dinletisi, yetişkin gitar dinletisi, halk oyunları, bale gösterisi, atölye çalışmaları, çocuk korosu, Türk Halk Müziği Konseri ve Türk Sanat Müziği Konseri düzenlendi. Kursiyerlerin temel dikiş, amigurumi, takı tasarım, örgü çanta, iğne oyası, tel kırma, punch nakış, kurdele nakışı, geri dönüşüm, makrome, mozaik, ahşap gravür, resim ve seramik branşlarındaki el emeği göz nuru ürünleri ise oluşturulan özel alanda Silivrililer için sergilendi.

YILMAZ: “HEDEFİMİZ SİLİVRİ’Yİ HER YÖNÜYLE GELECEĞE TAŞIMAKTIR”

Programın açılış konuşmasını yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesinde açılan 2022-2023 kış dönemi eğitimlerin sergi ve gösteri programında sizlerle bir arada olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Kültür Merkezi tarafından açılan kurslara katılarak eğitimlerini başarı ile tamamlayan tüm kursiyerleri, tüm gönül dostlarını tebrik ediyorum. Kurslarımızda eğitim veren bütün mesai arkadaşlarıma ve bütün hocalarımıza da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Bir millet sanattan ve sanatkârdan mahrumsa tam bir hayata malik olamaz. Böyle bir millet bir ayağı topal, bir kolu çolak, sakat ve alil bir kimse gibidir. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur’ diyerek kültür ve sanatın önemine işaret etmiştir. Geride bıraktığımız 4 yılda ‘Kültür, sanat ve sporla bezenmiş bir kent’ vizyonumuz doğrultusunda çok önemli çalışmalara hep birlikte imza attık. Silivri’deki kültür ve sanat hayatına büyük katkılar sunan projeleri el birliğiyle, gönül birliğiyle hep beraber hayata geçirdik. Yetişkin ve çocuklara eğitimler verdik, kendilerini keşfetmelerine ve geliştirmeleri için fırsatlar sunduk. Gezi, tiyatro, sergi ve söyleşi başta olmak üzere yıl boyunca 500 etkinlikle 140.000 hemşerimizi kültür ve sanatla buluşturmanın, 50’ye yakın branşta da kurslar düzenlemenin mutluluğunu ve iftiharını sizlerle paylaşıyoruz. Elbette hedefimiz sadece kurslar açmak değil; tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle hayat var dediğimiz Silivri’mizi her yönüyle geleceğe taşımaktır.” dedi.

“SİLİVRİ’YE GENÇLİK VE KÜLTÜR MERKEZİ KAZANDIRACAĞIZ”

Silivri’nin tarihi ve kültürüne yönelik yapılan yatırımları anlatan Başkan Volkan Yılmaz, “Geçmişini unutan ve kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktaramayan toplumlar başka kültürlerin etkisine girmeye mahkûmdur. Biz kendi kültürümüze, kendi tarihimize, kendi değerlerimize ve kültürel varlığımıza sahip çıktıkça daha güçlü olacağız. Bu düşünceden hareketle; Mübadele Müzesi, Kalepark, Mimar Sinan Köprüsü ve Kısa Köprü gibi kültürel yapıları, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da destekleriyle yeniden gün yüzüne çıkarmanın gururunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bugün de Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcımız ve geçmiş dönem Beyoğlu Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Misbah Demircan ile Silivri’mizde bir kültür ve tarih yolculuğu yaptık. Bu yolculuk esnasında Silivri’nin tarihi dokusunu nasıl ortaya çıkarabiliriz, Silivri’nin tarihine nasıl katkıda bulunabiliriz ve tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle Silivri’de hayat var demeyi nasıl başarabiliriz diye fikir alışverişi yaptık. Bugünkü gezimizde Bizans Sarnıcımızı, Fatih Sultan Mehmet Han’ın İstanbul’u fethettiğinde 7 fetih camisinden bir tanesi olan Hünkar-ı Şerif Camimizi külliyesiyle beraber nasıl hayata geçireceğimizi, nasıl Silivri’mize Mübadele Müze Evi gibi yeni müzeler, yeni kültürel değerleri katabiliriz diye istişarelerde bulunduk. Bugün sizlere verecek yeni müjdelerimiz olacak. Benden önce belediye başkanlığı yapan, aday olan, seçilen ya da seçilemeyen tüm belediye başkanlarının seçim beyannamelerinde yer alan, Silivri’ye kültür merkezi projesini de inşallah hayata geçirmek bu kardeşinize, bu evladınıza nasip olacak. Buradan Silivri’ye yakışan bir kültür merkezinin müjdesini vermek istiyorum. İnşallah seçimden sonra temelini hep beraber atacağız. Seçim yasakları dolayısıyla temelini atamadık ama oradaki çalışmalar halihazırda devam ediyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyeti emanet ettiği Türk gençliği de burada. Kültür merkezimizin hemen bitişiğine kültür merkezimize entegre bir gençlik merkezini de inşallah hep beraber hayata geçireceğiz.” ifadelerini kullandı.

DEMİRCAN: “SİLİVRİ’NİN AŞKLA ÇALIŞAN BİR BELEDİYE BAŞKANI VAR”

Başkan Yılmaz’ın ardından konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, “Silivri çok ama çok güzel bir yer. Silivrili olmak çok güzel bir şey. Sizlere çok özendim. Burası İstanbul’a çok yakın olan ve kendi kimliği ve karakterini korumuş bir huzur şehri, bir tatil beldesi. Böyle bir mekânda bulunmuş olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Değerli Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’ı da heyecanı nedeniyle tebrik ediyorum. Bugün sabahtan bu vakte kadar kenti dolaştık. Parklar, bahçeler, tarihi mekânlar, restorasyonlar, kültür merkezi, kütüphane, sosyal yardım merkezleri, engelli rehabilitasyon merkezleri ve meydanları gördüm. Aşkla çalışan bir Belediye Başkanınız var. Sizleri de onu seçtiğiniz için tebrik ediyorum. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkesi de alkışlıyorum. Daha nice güzel organizasyonlarda ve güzel başarılarda da hep birlikte yürümenizi temenni ediyorum.” diye konuştu.

Programa; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Sarısaltıkoğlu, siyasi parti temsilcileri, Belediye Meclis Üyesi Sultan Aşkın, Silivri Halk Eğitim Merkezi Müdürü Engin Akbal, Basın Yayın, Halkla İlişkiler ve Kültür Müdürü Eren Ermiş, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Programın sonunda Silivri Belediyesinin kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere plaket takdim edildi.