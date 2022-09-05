Silivri Belediye Meclisi 1 aylık aranın ardından toplandı. 2022 yılı Eylül ayı toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumu, meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıya başkanlık eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 2009 yılında belde belediyelerinin ilçeye devredildikten sonra yapılan 100’e yakın parsel satışıyla ilgili konuştu. Mahkemenin aksi yönde verdiği karara rağmen yapılan bu satışlarla ilgili açılan davalar neticesinde Silivri Belediyesinin 500 milyon TL’lik bir maddi külfetle karşı karşıya kalacağını dile getiren Başkan Volkan Yılmaz, “Silivri’nin geleceğini etkileyecek bir problemle karşı karşıyayız.” diyerek, satış kararlarının altında imzaları bulunan Silivri Belediyesinin önceki dönem yönetimini eleştirdi.

MAHKEME KARARI HİÇE SAYILARAK PARSEL SATIŞI YAPILMIŞ

Meclis toplantısının 17. gündem maddesi olan “Belediyemiz ihtiyaçlarında kullanılmak üzere borçlanma ve borçlanma konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.” hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Allah’a çok şükür ki Silivri Belediyesinin Cumhur İttifakı meclis üyeleri olarak borçlanma konularına muhatap olmuyoruz. CHP Grubu Silivri Belediyesinin borçlanma konularıyla ilgili tek bir eleştiri bile yöneltemiyor. Çünkü 3,5 yıldır Silivri Belediyesi tek kuruş borç almadı, kredi kullanmadı, tek kuruş da faiz ödemedi. Aksine 200 milyon TL’nin üzerinde geçmiş dönemden kalan borçları ödedik. Silivri Belediyesi Türkiye’de ender görülen bir şekilde vergilerini günü gününe ödeyen ve geçmişten gelen vergi borçlarını aksatmadan ödeyen belediyelerden bir tanesi. Daha önce sizden 20 milyon TL’lik bir borçlanma aldık ama 3,5 yıldır bunu hiç kullanmadık. Peki madem durum bu kadar iyi bu borçlanmayı niye istiyorsunuz diyebilirsiniz. Bunun cevabını da sizlere ve kamuoyuna vermek istiyorum. Bu konuyu önümüzdeki günlerde bir basın toplantısında da gündeme getirmeyi planlıyorum. Silivri Belediyesinin ve Silivri’nin geleceğini etkileyecek çok önemli bir problemle karşı karşıyayız. 2009 yılında belde belediyeleri ilçeye devredildikten sonra yaklaşık 100’e yakın bir parsel satışı olmuş. Bu parsellerle ilgili bir dava açılmış. AK Parti Silivri İlçe Başkanı, bu parsellerin satışının hukuki dayanağının olmadığını, kamu ortaklığı payı ve düzenleme payından geldiği için bu satışların yapılmaması gerektiğiyle ilgili bir dava açmış. Bu dava neticesinde mahkeme Silivri Belediyesine bu parsellerin satışına devam edilmemesi ile ilgili resmi bir karar ulaştırmış. Bu karar alınmadan önce 23 parsel satılmış ve sonrasında mahkeme kararı hiçe sayılarak ‘satılamaz’ kararı olmasına rağmen 66 tane parsel daha satılmış. Toplamda 123 bin 700 m² yer satılmış. Bir tane kesinleşen dosya var. Mahkemesi devam edenler var. 2017 değerlerine göre dava açılanlarda 76 milyon 27 bin lira belediyemizin bir yükümlülüğü var. 2017 yılından bu yana rayiç bedellerin güncellenmesiyle de belediyemiz yaklaşık 456 milyon TL’lik bir mali külfetin altındadır.” dedi.

500 MİLYON TL’NİN ÜZERİNDE BİR KÜLFETLE KARŞI KARŞIYAYIZ

Konuyla ilgili açıklamalarını sürdüren Başkan Volkan Yılmaz, “Bir örnek vereyim; mesela şu an ek hizmet binamızın üzerinde bir sanayi arsası, belediyenin çöpünü toplayan firmaya alacak karşılığı ihale edilmiş. Firma o araziyi almış ve onun üzerine sanayi arsası olduğu için bir fabrika yapmış. Şimdi o arsanın değeri güncelleneceği gibi üzerine yaptığı 4000-5000 m2 kapalı alanın da fiyatı bunların üzerine konurak veya villa yapmışsa, ev yapmışsa… Bu bahsettiğim sadece arsa bedelleri. Yani Silivri Belediyesi 500 milyon TL’nin üzerinde bir mali yükümlülükle karşı karşıyadır. Biz CHP’den görevi devraldığımızda Silivri Belediyesinin bütçesi 230 milyon TL idi arkadaşlar. 2019 yılındaki bütçenizin 3 katına yakın bir borç ile karşı karşıyayız. Bu kararın altında imzası olan arkadaşlarımızın birçoğu bugün meclis sıralarında oturuyor. Artı encümen üyelerinin, bu belediyeye devlet memurluğu yapan arkadaşlarımızın da kararların altında imzaları var. Buradan zimmet çıkacak! Niye biliyor musunuz? Birincisi, arsanın parasını satın alan kişiye ödemek durumundayız. İki, avukatlık ücretleri, vekalet ücretleri, tahsil harçları, gecikme faizlerinin tamamı bu imzaları atan kişiler ve belediye başkanının sorumluluğunda. Bu rakamın 75 milyon TL’nin üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Sizler bu paraları nasıl ödeyeceksiniz?” ifadelerini kullandı.

“AZDAN AZ GİDER, ÇOKTAN ÇOK GİDER”

Borçlanma limiti talebine de açıklık getiren Başkan Yılmaz, “Bu borçlanma limitini sizden niye alıyorum biliyor musunuz? Firmalar belediyeye haciz yapmasın diye Yargıtay’a teminat mektupları veriyorum. Bunu Silivri Belediyesinin kasasında olan nakit parasını bloke ettirerek yapıyorum. O nakit paramıza istinaden bankalar bize teminat mektubu veriyorlar. Taşınmazı 1 milyon 260 bin TL’ye satmışsınız. Taşınmazın 2017 yılındaki değeri 3 milyon 140 bin TL. Sonuçlanan mahkeme kaç paraya hükmetmiş biliyor musunuz? 18 milyon 666 bin TL. Yani 1 milyon 250 bin TL’ye 2010 yılında sattığınız bir veya birkaç parsel, belediyeye 18 milyon 666 milyon TL olarak geri dönmüş. Neredeyse 16 katı. Bu dosya kesinleşti. Ben buna teminat mektubunu koymadığım gün belediyenin hesaplarından 18 milyon 666 bin TL’yi hak sahibi tak diye çeker alır. Büyükçekmece 3. İcra Dairesine 5 milyon 15 bin TL teminat mektubu koymuşuz. Bakırköy İcra Dairesine 18 milyon 666 bin TL koymuşuz. Yani 24 milyon 882 bin TL teminat mektubu koymuşuz hesaplara haciz gelmesin diye. Belediyenin kasasında para olmasaydı CHP döneminde olduğu gibi şu an belediye maaşları dahi ödeyemeyen, borca batık bir belediyeydi arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde bunları tane tane, tek tek sorumluların da anlayacağı şekilde anlatacağım. Ben şu an günahsız insanları düşünüyorum. Yani düşünün devlet memurusunuz, encümen üyesisiniz, satışa imza atıyorsunuz. Hatta encümen üyesi o gün izinde, encümene vekalet ediyorsunuz, imza atıyorsunuz. Mahkeme kararının hiçe sayılarak bu satış işlemlerinin yapılmasını akla, mantığa, izana ve vicdana sığdıramıyorum. Sırf siyaset yapmak için size yapılmış işin bir benzerini Silivri Belediyesine çorap örmek için yapmaya çalışıyorsunuz. Bu huyunuzdan vazgeçin! İBB’nin İmar Müdürlüğünü de demokrasinin kılıcı gibi Silivri Belediyesinin üstünde sallamaya çalışmayın. Gelin, bu problemi nasıl çözeceğiz ona bakalım. Silivri Belediyesinin bu problemi çözebilmesi için kaynağa ihtiyacı var. Bu paralar ödenecek. İnşallah verdiğim mesaj yerine gitmiştir ve mesajı alması gerekenler üstüne almışlardır. Kırarak, dökerek devam edecekseniz azdan az gider, çoktan çok gider. Ama üzüm yiyeceksek, bağ bozmayacaksak hep beraber el ele vereceğiz. Ama siz üzüm yemek değil bağcıyı dövmek niyetindeyseniz, ona da yapacak bir şey yok!” diye konuştu.

