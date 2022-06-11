Yılmaz: ‘Sizin dertlerinizle dertleniyorum’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Danamandıra, Sayalar ve Çayırdere mahallelerinde yaşanan mülkiyet hakkı sorunu çözümü için Silivri Belediyesi’ne yetki verilmesinin ardından Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın düzenlediği istişare toplantılarının sonuncusunu Çayırdere Mahallesinde yapıldı. Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile mahalle muhtarı ve hak sahiplerine tapu tespit çalışmaları, değer tespiti ve satış süreci ile ilgili bilgiler verdi.

“KÖYLERİMİZİN İHTİYAÇLARINI KARŞILIYORUZ”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Çayırdere Mahalle sakinlerine hitaben yaptığı konuşmada, “Silivri içerisinde tarım, hayvancılık, deniz, turizm gibi müthiş potansiyelleri barındıran İstanbul’un en müstesna ilçelerinden bir tanesidir. Biz köylerimize oy hesabı yapmadan 250 bin nüfusa dayanan bu şehre önemli katkılar yaparak Silivri’yi bütüncül bir anlayışla hizmet ediyoruz. Köylerimizdeki eksiklikleri birer birer gideriyoruz. 12 tanen köy okulumuzdan başladık ve ‘Kütüphanesi, bilgisayar odası, tiyatro salonu olmayan köy okulumuz kalmayacak.’ diyerek dış cepheden tuvaletlere kadar okullarımızı baştan sona yeniledik. Köylerimizin sağlık ocağı, spor alanı, park gibi sosyal ihtiyaçlarını birer birer tamamladık, tamamlıyoruz.” dedi.

“HAK SAHİPLERİNİN HAKKINI ALMASINI SAĞLAYACAĞIZ”

Tapu sorununu da çözeceklerini belirten Yılmaz, şöyle devam etti: “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ve genel müdürlerimizle yaptığımız uzun süreli istişareler neticesinde, bakanlığımız Danamandıra, Sayalar ve Çayırdere olmak üzere 3 köyümüzdeki tapu konusunun yerinde, hızlı ve sağlıklı bir şekilde çözülebilmesi için, Çayırdere’deki 54 adet taşınmazla ilgili tapuların hak sahiplerinin tespiti, kıymet takdirlerinin yapılması yetkisini Silivri Belediyesi’ne verdi. Bizler de sizlerle birlikte yapacağımız istişareler ve çalışımalar neticesinde bu sorunu büyük ölçüde çözerek hak sahiplerinin hakkını almasını sağlayacağız. Bu vesile ile Bakanımız Sayın Murat Kurum’a çok teşekkür ediyorum.” dedi.

“ÇİFTÇİYE 20 MİLYON TL DEĞERİNDE DESTEK VERECEĞİZ”

Silivri’de faaliyet gösteren çiftçi ve hayvancılara yönelik desteklerin devam edeceğini ifade eden Başkan Yılmaz, tapu sorununun kendi yetki ve sorumluluğunda olmamasına rağmen sorunun çözümü için çalıştıklarını söyledi. Yılmaz, şöyle devam etti: “Ben bugün bu tapu sorununun çözümü için buradaysam, bakanlığımızın kapısını aşındırdıysam, bu yetkiyi aldıysam, sizin dertlerinizle derlendiğim içindir. ‘Bu iş bakanlığın, TBMM’nin işi, ben Silivri Belediye Başkanıyım. Kendi yetki ve sorumluluğumda olan işlerle ilgilenirim. Tapu problemi Silivri Belediye Başkanlığının problemi değil.’ diye bilirdim. Burada bir kanayan yara varsa, burada gözü yaşlı anne varsa, sıkıntılı birisi varsa, bu sıkıntıya benim de ortak olmam lazım. Bir sevinç de olduğu zaman yine ortak olacağız. Bu tapu probleminin çözümü için el ele çalışacağız. Bir engelli koşu gibi, önümüze çıkan engelleri birer birer hep birlikte aşarak köyümüzdeki 54 tapu sorununu çözeceğiz. Burada en kutsal hak olan mülkiyet haklarının korunup, kollanması ve hak sahiplerine teslim edilmesi için mücadele veriyoruz. Biz tarım ve hayvancılıkla bu köylerde tekrar bolluk bereket artsın, kimse arsasını satmasın, o arsalarda ekmeye, dikmeye, tekrar üretmeye devam etsin, gençlerimizin ilçeye, şehre göç etmemesi ve burada karnını doyurması için Silivri Belediye Başkanı olarak; kimin ektiği belli olmayan, birilerine icarsız verilen 3.600 dönüm arazide bu yıl çiftçilik yapıyoruz. Bu 3.600 dönüm araziden elde ettiğimiz yerli ve milli arpa tohumunu, samanı, silajlık mısırı, yem bezelyesini, fideyi, ayçiçek yağını, çiftçiye soluk olsun diye sizlerle buluşturuyoruz. Biz Silivri Belediyesi olarak çiftçiye, üreticiye destek veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Belediyemize ait arazilerde ürettiğimiz ürünlerin tamamıyla bu yıl 20 milyona yakın bir desteği Silivri’deki dar gelirli çitçiyle hayvancıyla paylaşacağız.”

Çayırdere Muhtarı Doğan Bilgiç ve hak sahipleri, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a tapu sorunlarının çözümü için yaptığı çalışmalar nedeniyle teşekkür etti. Toplantı, görüş alışverişinin ardından sona erdi.

