Yılmaz: 'Spora ve sporcuya yönelik ciddi yatırımlar yaptık'

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 3-10 Ekim Amatör Spor Haftası nedeniyle ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin başkan ve yöneticileri ile kahvaltılı programda bir araya geldi. Yelken Restoran’da gerçekleştirilen programda Silivri’de sporun geleceği ve ilçede spor alanında yapılan çalışmalar ile birlikte; amatör spor kulüplerinin talepleri ve sorunları konuşuldu. Kahvaltılı programa; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Ali Tonta, Silivrispor Kulüp Başkanı Akgün Duru ve amatör spor kulüplerinin temsilcileri katıldı.

TONTA: “BU TÜR ORGANİZASYONLAR KULÜPLERE BÜYÜK MORAL OLUYOR”

Programın açılış konuşmasını yapan Silivri Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Ali Tonta, “Bu tür organizasyonlar amatör spor kulüplerine büyük moral oluyor. Bugün bizleri bir araya getiren Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a çok teşekkür ediyorum. Hepimizin Amatör Spor Haftası kutlu olsun.” dedi.

YILMAZ: “SPOR, KÜLTÜR VE SANATIN İÇ İÇE OLDUĞU BİR KENT HAYAL EDİYORUZ”

Etkinlikte bir konuşma yapan Başkan Yılmaz, “Ben hem amatör olarak hem de profesyonel olarak futbol oynamış bir kardeşinizim. Biz her zaman spor yapan toplumların bedensel ve ruhsal olarak daha sağlıklı olacağını ifade ediyoruz. Avrupa’da bunun üzerine yapılan çalışmalar neticesinde devletlerin sağlık harcamalarında ciddi bir azalma olduğunu görüyoruz. Biz; sporun, kültürün ve sanatın iç içe olduğu marka bir kent hayaliyle yola çıktık. Açıkçası göreve geldiğimizde spor yatırımları açısından çok fakir durumdaydık. Biz, son 3 yılda spora ve sporcuya yönelik çok ciddi yatırımlar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksini açarak Silivri’yi, İstanbul’un yüzme havuzu olmayan tek ilçesi olmaktan kurtardık. Bu salonumuzda yüzmenin yanı sıra pilatesten aerobiğe, masa tenisinden basketbola kadar birçok spor dalında her gün yaklaşık 700 vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Kentimizde bir şehir stadına ihtiyaç olduğundan hareketle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bu konuyu istişare ederek, Silivrispor’un ve amatör kulüplerin maçlarını oynanabileceği Müjdat Gürsu Spor Tesisi ve Stadı’nı ilçemize kazandırdık. 6 bin taraftar kapasiteli stadımız; soyunma odalarıyla, sahasıyla, yanına eklenen fitness salonlarıyla, halı sahaları, antrenman sahaları ve tenis sahalarıyla Silivri’ye yakışan bir tesis oldu. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Değirmenköy’e profesyonel müsabakaların oynanabileceği, 1.000 kişilik kapalı tribünü olan, soyunma odaları olan, Avrupa standartlarında bir stadyum kazandırdık. Fenerköy’e amatör maçların oynanabileceği, antrenmanların yapılabileceği, modern soyunma odaları olan, 350 kişilik tribün kapasiteli Fenerköy Müjdat Gürsu Tesislerini inşallah 1 ay sonra hizmete açacağız. Çeltik ve Büyükçavuşlu’ya, İstanbul Enerji A.Ş. ile ortaklaşa 2 tane halı saha inşa ettik. Büyükkılıçlı, Sayalar, Beyciler ve Kurfallı’da 4 tane halı sahamızın yapımını bitirdik. Önümüzdeki haftalarda bu sahalarımızın açılışını yapmış olacağız. Mimar Sinan Mahallesi’ndeki antrenman sahasını bakıma alarak baştan aşağı yenileyeceğiz. Burada Silivri Belediyesinin futbol akademilerinin de yer alacağı bir futbol okulunu Silivri’mize kazandıracağız. Ortaköy Stadı’nı da baştan aşağı yenileyerek maçların rahatça oynanacağı bir hale getireceğiz. Selimpaşa’da Yoğurthane mahallemizde mini halı sahamızın yapımını çok yakında bitireceğiz. Silivri’de 30 tane basketbol sahasının yapımını tamamladık. Mimar Sinan Mahallesi’ne hanımefendilerin spor yapabilecekleri bir kapalı spor salonu kazandırdık. Şehrimizde yaşayan engelli bireylerimizin spor yapabilmesi için de çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Silivri Belediyesinin bu çalışmalarıyla paralimpik oyunlarda sporcularımızın şampiyonluklarını hep beraber göreceğimizi düşünüyorum. Göreve geldiğimizde amatör spor kulüplerimizin Silivri Belediyesine çeşitli kiralamalar yoluyla yaklaşık 1,5 milyon TL borcu vardı. Bu borçların hepsini kapattık. Artık Silivri’deki amatör spor kulüplerimizin Silivri Belediyesine borcu yok. Meclisimizden karar alarak, komisyonlarımızda tartışarak Silivrispor’a ve amatör spor kulüplerimize Silivri Belediyesinin bütçesinden düzenli olarak yardım yapıyoruz. Gençlerimizin daha fazla spor yapması, sporun köylere ve en ücra köşelere kadar yaygınlaşması ve kurumsallaşması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

AKINCIOĞLU: “SİLİVRİ SATRANÇTA ÜLKE ÇAPINDA BÜYÜK BAŞARILAR ELDE ETTİ”

Başkan Yılmaz’ın ardından söz alarak Silivri’de satranç sporuyla ilgili yapılan çalışmaları paylaşan Türkiye Satranç Federasyonu Projeler Kurulu Başkanı Emre Akıncıoğlu, “Silivrispor bünyesinde bir satranç takımımız var. Sağ olsun Başkanımız Volkan Yılmaz ve yönetimimiz bize her zaman destek oluyor. Özellikle son 3 yıldır, Silivri Belediyesi bünyesinde oluşturduğumuz satranç eğitimleriyle Silivrispor’a da ciddi bir altyapı oluşturmuş olduk. Takımımız son 2 yıl içerisinde altyapı branşından İstanbul şampiyonu oldu. Silivri’nin kendi çocukları olarak hem İstanbul’da hem de ülke çapında çok büyük başarılar elde ettik. Silivri Belediyemizin ve farklı kurumlarımızın desteğiyle ilçemizde son 3 yıl içerisinde 5-6 adet ulusal düzeyde satranç turnuvası düzenledik. Ben ilçemizde satranç sporuna verdiği destekten dolayı hem Türkiye Satranç Federasyonu Başkanımız Gülkız Tulay adına hem de şahsım adına Başkanımız Volkan Yılmaz’a teşekkür ediyorum.” diye konuştu.