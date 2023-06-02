Yılmaz talimat verdi Ortaköy Stadı baştan aşağı yenileniyor

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın yakından takip ettiği ve göreve geldiği ilk gün yenilenmesi için çalışma başlattığı Silivri Ortaköy Stadı’nda işler hız kazandı. Silivri’nin resmi müsabakaların oynandığı statlarından olan Ortaköy Stadı yeni görünümü için gün sayıyor. Baykan Volkan Yılmaz’ın talimatları ve denetimleri neticesinde 90x60 ebatlarındaki sahanın sentetik çim zemini tamamen yenileniyor. 1000 kişilik tribünlerde ise oturma koltukları da dahil olmak üzere protokol tribününün üzeri de kapatılacak. Tribünleri altındaki soyunma odaları yeni nesil teknoloji ile donatılıyor ve stat çevre düzenlemesi de baştan aşağı yenilenen işlemler arasında olacak. Silivri Belediyesi bağlı ekipler stadın yeni sezona yetiştirilmesi için çalışmalarına hız verdiği de gelen bilgiler arasında.