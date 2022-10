Yılmaz: 'Üniversiteler ile ciddi bir iş birliği içerisindeyiz'

Silivri Belediye Meclisi 2022 yılı Ekim ayı meclis toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumu meclis üyelerinin katılımıyla belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya başkanlık eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz açılış konuşmasında, Mersin’in Mezitli ilçesindeki hain saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer’e ve Azerbaycan-Ermenistan sınır hattındaki çatışmalarda şehit olan askerlere rahmet dileyerek, terör örgütü PKK’yı kınadı. Ekim ayının önemli gün ve haftalarına değinen Başkan Yılmaz, bu ay içerisinde hayatını kaybeden önemli şahsiyetleri de andı.

Gündeme geçilmeden önce grupları adına söz alan MHP Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, AK Parti Grup Başkanvekili Sami Barlas ve CHP Grup Başkanvekili Bora Balcıoğlu, ülke gündemi ve yerel gündemlerle ilgili görüş ve temennilerini aktardı. Toplantıda 18 gündem maddesi oy birliği ile kabul edilerek ilgili komisyonlara gönderildi.

“ÖĞRENCİLERİMİZİ ÜNİVERSİTE SINAVLARINA HAZIRLAYACAĞIZ”

Toplantının 9. gündem maddesinde, “Silivri Belediyesi mülkiyetindeki Selimpaşa 451 ada 4 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki Kadir Has Üniversitesi ile Silivri Belediyesi arasında ‘Eğitime Destek Kurs Programı’ faaliyeti için gerekli protokolün imzalanmasına yönelik Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi” vardı. Gündem maddesine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Bildiğiniz gibi üniversitelerle ciddi bir iş birliği içerisindeyiz. Nişantaşı Üniversitesi ile birlikte Güzel Sanalar Akademisi ve Müzik Okulu kurduk. Kursların tamamen ücretsiz olduğu okulumuzun tüm gideri üniversitemiz tarafından karşılanıyor. Yine Kadir Has Üniversitesi ile birlikte ücretsiz Yabancı Dil Kursu projesini hayata geçirerek çocuklarımıza İngilizce eğitimi verdik. Şimdi de Kadir Has Üniversitesinin bir katında, yaklaşık 4 bin metrekare alanda, içerisinde kütüphane ve etüt merkezinin bulunacağı bir dershane projesini hayata geçiriyoruz. 12. sınıftaki gençlerimiz ve yeni mezun çocuklarımız Silivri Belediyesi dershanesinden ücretsiz faydalanacak ve üniversite sınavlarına hazırlanabilecek. Buranın da tüm giderleri Kadir Has Üniversitesi tarafından karşılanacak. Sevk ve organizasyonu ise Silivri Belediyesi olarak biz üstleneceğiz. Ekim ayının sonunda faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Bu vesileyle Kadir Has Üniversitesinin mütevelli heyetine ve Rektör Hocamız Sondan Durukanoğlu Feyiz’e teşekkür ediyorum.” dedi. Gündem maddesi oy birliği ile edildi.

“EKİM AYINDA KKTC’Yİ ZİYARET EDECEĞİZ”

Meclis toplantısının 11. gündem maddesinde “Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği iş birliği programı kapsamında Belediyemiz ve İskele Belediyesi iş birliğinde hazırlanan ‘Kentsel Parklar, Kültürel Ortaklıklar Projesi’ çerçevesinde Türkiye Belediyeler Birliğinden proje için mali destek alınması ve projenin uygulanması konusunda belediye başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi” yer aldı. Gündem maddesiyle ilgili konuşan Başkan Volkan Yılmaz, “TBB ve Silivri Belediyesi iş birliği kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İskele Belediyesi ile Kentsel Parklar ve Kültürel Ortaklıklar Projesini hayata geçiriyoruz. Bu projeye TBB’den hibe desteği olacak. Alacağımız hibe desteğine hiç dokunmadan bu parayı çocuk parkları özelinde İskele Belediyesine teslim edeceğiz. Yunanistan’ın son günlerdeki tahrikleriyle gündemde olan Mavi Vatan’ın önemli olduğu bir dönemde, 21-22-24 Ekim tarihleri arasında KKTC’ye bir ziyaretimiz olacak. Bu ziyarete Muharip Gaziler Derneği başkanımız ile birlikte 10 gazimiz, onur konuğu olarak dahil olacaklar. Ayrıca meclisimizde grubu bulunan 3 siyasi partimizin ilçe başkanı ve birer meclis üyemiz de programımıza davetli olacaklar.” ifadelerini kullandı. Gündem maddesi oy birliği ile kabul edilerek Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havale edildi.

“VATANDAŞLARIMIZ TOPRAKLA DAHA ÇOK ZAMAN GEÇİRECEK”

Toplantının 12. gündem maddesinde, “Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ‘Yeşil Şehirler Fikir ve Proje Yarışması’ kapsamında Belediyemizin ödül almaya hak kazandığından yarışma işlemlerinin tamamlanması ve iş birliği protokolü imzalanmasına yönelik Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi” konusu yer aldı. Gündem maddesi hakkında bilgiler veren Başkan Yılmaz, “TBB tarafından 17 Mayıs 2022 tarihinde düzenlenen törende Yeşil Şehirler Fikir ve Proje kategorisinde Silivri Belediyesi olarak ödüle layık görülmüştük. Ödülümüzü de Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ’ın elinden almıştık. ‘Yaşanabilir Şehirler, Sürdürülebilir Çevre’ projemizin ana teması pandemi sürecinde toprağa olan eğilim ve kaçak yapı ile mücadelemiz olmuştu. Bu proje, vatandaşlarımızın toprakla vakit geçirirken sosyalleşmelerine, çocuklarımızın ve gençlerimizin toprağı tanımalarına imkân sağlayacak. Ayrıca kaçak yapı ile mücadelemize de hem sahada hem de proje bazlı devam edeceğiz.” dedi. Gündem maddesi oy birliği ile kabul edilerek Hukuk Komisyonuna havale edildi.