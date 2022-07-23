Yılmaz: ‘Üretmekten asla vazgeçmemeliyiz’

Türkiye Belediyeler Birliğinin (TBB) pandemi sonrasındaki yeni düzene hazır olmak, yerel yönetimlerin ulusal kalkınmadaki yeri ve önemine vurgu yapmak amacıyla 11 ilde düzenlemeyi planladığı Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantıları’nın 7’ncisi Kırklareli’de gerçekleştirildi. Kırklareli Valiliği ve Kırklareli Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBB Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve çok sayıda belediye başkanı katıldı. Toplantı kapsamında gerçekleştirilen Akıllı Şehirler ve Kent Ekonomisi oturumunda konuşan Başkan Yılmaz, Silivri Belediyesinin teknolojik yatırımları ve ilçede yürütülen tarımsal üretim seferberliği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

“HİZMETLERİMİZİ TEKNOLOJİYLE, BİLGİYLE, AKILLA GERÇEKLEŞTİRMELİYİZ”

Akıllı Şehirler ve Kent Ekonomisi oturumunda yaptığı konuşmada Silivri Belediyesinin teknolojik yatırımlarına değinen Başkan Volkan Yılmaz, “Öncelikle bu güzel toplantının düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Belediyelerin kuruluşundaki görevler her ne kadar yasalarla belirlenmiş olsa da bu görevlerin dışında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarından doğan çok daha farklı görevler oluşmuştur. Belediyeler şehirlerin anneleri, babaları gibidir. Dolayısıyla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak durumundayız. Bunları da gelişen teknoloji çağı ile birlikte; bilgiyle, akılla ve mantıkla yapmamız gerekiyor. Silivri Belediyesi olarak 3 yılda teknolojik olarak hayata geçirdiğimiz bazı uygulamaları sizlere hızlıca anlatmak istiyorum: Silivri Belediyesinin tüm sosyal tesislerinde, tüm park alanlarında ve tüm kamusal alanlarında ücretsiz WİFİ sistemini devreye aldık. Engelli bireylerimiz için ilçemizin farklı yerlerine akülü araç şarj istasyonları kurduk. Yine gelişen teknoloji ile yaygınlaşan elektrikli araç şarj istasyonlarını hizmete açtık. Sıfır Atık Projesi kapsamında 1. Sınıf Atık Getirme Merkezimizi kurduk. Hanımlarımızın ev ekonomisine katkı sunmaları için de bir akıllı kart sistemi oluşturduk. Bize teslim edilen atıklar çerçevesinde bu kartlara kontör yüklüyoruz ve kadınlarımız bu kartlar ile alışveriş yapabiliyorlar. İki kapalı pazarımızın üzerine 1,2 megavat güce sahip bir güneş enerji sistemi kurmak için gerekli izinleri aldık. Şu anda yapım aşamasındayız. Bütün kamu ve belediye binalarında yağmur sularının bir depoda toplanması ve bu suların park bahçe sulamalarında kullanılması için yeni bir sistem devreye aldık. Kadir Has Üniversitesi ile iş birliği yaparak inşa edeceğimiz teknopark için şirketimizi kurduk. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın onayını bekliyoruz. Belediye ve üniversite iş birliği ile oluşturulacak ilk teknopark olan merkezin içerisinde aynı zamanda bir tarım teknoparkı da olacak. Solar enerji ile çalışan banklarımızı hizmete sunduk. İstanbul’da belediye eliyle yapılan ilk Afet Koordinasyon Merkezini hizmete açtık ve arama kurtarma birimleri oluşturduk. Bu merkezimiz Türkiye’de en fazla afet eğitimi veren kuruluş oldu. Kameralar aracılığıyla kentimizi 7 gün 24 saat izleyebiliyoruz. Bir mobil afet aracını devreye aldık. Bu araç sayesinde birçok olayı önceden kestirebiliyoruz. Afetler sonucu oluşabilecek veri ve altyapı kaybını engellemek için Felaket Kurtarma Merkezinin (FKM) kurulumunu tamamladık. E-devlet üzerinden şu anda 36 farklı hizmeti verebiliyoruz. Bu alanda Türkiye’de 7’nci, İstanbul’da 3’üncü sıradayız. Fiber optik kablo yenilemelerimizi tamamladık. Mobil vezne araçlarımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Teknolojik gelişim alanındaki çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Şunu belirtmek isterim ki; akıllı şehirler derken yalnızca teknolojiyle bezenmiş, içerisinde insan faktörünün olmadığı, şehri şehir yapan ruhun, kimliğin kaybolduğu bir yere gitmemiz doğru olmayacaktır. Tarihi dokumuza, mirasımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Bu nedenle akıllı kent olgusuna teknolojiyle geçmişi birleştirerek bakmamız gerektiğine inanıyorum.” dedi.

“EKONOMİK KALKINMA YERELDEN BAŞLAR”

Kent ekonomisinin önemine de vurgu yapan Başkan Yılmaz, “Pandemi süreci ve savaşlar bize gıda konusunda yeni bir hikâye yazmamız gerektiğini gösterdi. Özellikle burada, Trakya bölgesinde tarım organize sanayi bölgelerinin yapılması gerekiyor. Trakya’da tarımın artık sit alanı ilan edilmesi ve tarım alanlarına bir çivi dahi çakılmaması gerektiğine inananlardanım. Biz, Silivri Belediyesi olarak 300 dönüm ile başladığımız tarımsal üretim yolculuğunda bugün 3.600 dönüme ulaştık. Ürettiğimiz tohumluk arpa, silajlık mısır, saman, ayçiçek yağı, yem bezelyesi gibi tüm ürünleri yerli, milli ve sertifikalı atalık tohumlardan elde ediyoruz. Silivri Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalarla 2022 yılında çiftçilerimize ve üreticilerimize 25 milyon TL’lik ayni destek vermiş olacağız. Kalkınmanın yerelden başladığını unutmamamız gerekiyor. Bizim tekrar üretmekten, toprağa dönmekten başka şansımız yok. Bu nedenle üretmekten asla vazgeçmemeliyiz. Ben Trakya bölgesinde de bunu yapabilecek potansiyel olduğunu düşünüyorum. Belediye başkanı arkadaşlarımıza tarımsal üretim yönünde yapacakları çalışmaları artırmalarını tavsiye ediyorum. Bu konuda bizim Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz ve Tarım Lisemiz emirlerindedir. Her türlü bilgi ve fikir alışverişine açığız.” ifadelerini kullandı.