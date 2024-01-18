Yılmaz ve Yalçın, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Genel Başkanları Devlet Bahçeli ziyaretlerine ilişkin yapılan açıklamada “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret ederek "Sosyal ve Üretken Belediyecilik" vizyonumuz doğrultusunda yaptığımız proje ve eserler üzerine bilgilendirmede bulunduk. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik emir ve talimatlarını aldık. Şahsımı bir kez daha Silivri Belediye Başkan Adayı olarak uygun gördüğü için şükranlarımı arz ediyorum” ifadelerine yer verildi.