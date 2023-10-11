Milli takıma yabancı teknik direktörün getirilmesini eleştiren Yılmaz Vural, "Bu konu içimizi acıtıyor. Bine yakın teknik direktör yetiştirmiş bir ülkenin kendi antrenörünü tercih etmesi yerine yabancıyı tercih etmesini Türkiye’ye hiç yakışmadığı kanaatindeyim. Bütün antrenörler, federasyona bu konuda çok kırgın. Bu seçim birçok insanın içini acıttı" dedi.

Teknik Direktör Yılmaz Vural, Kocaeli’de düzenlenen 13. Kitap Fuarı’na katılarak söyleşi gerçekleştirdi. Vural, gençlerin desteklenmesi, Arda Güler ve milli takıma yabancı teknik direktörün getirilmesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Arda Güler’den bahseden Vural, "Arda diye bir çocuk çıktı, herkes onu sahipleniyor. Arda Güler, Fenerbahçe’ye Gençlerbirliği altyapısından geldi. Fenerbahçe altyapısında fark edildi. Kimse, ’Onu ben geliştirdim, bu hale getirdim’ diye hava atmasın. Arda, Allah vergisi yeteneğiyle bir yerlere geldi. Türkiye antrenman metotları ile Real Madrid’e giden Arda Güler ilk maçında sakatlandı. Şimdi 3 hafta iyileşmeyi bekleyecek. Şunu demek istiyorum, ciddiye alınması gereken bir konu. Türkiye’nin tanıtımında gencinin meslek sahibi olması, uluslararası boyutta yer bulmamız anlamında iyi çalıştırılması gerekiliyor. Yarıştığımız takımlar Almanya, İspanya, İngiltere, İtalya, Hollanda, Portekiz. Biz şimdi çok şükür ekonomik anlamda 9. sıradayız. Ama işlem anlamında bunlarla baş edebilme halene gelmemiz lazım. Onun için yurt dışındaki adamlar ne yapıyorsa, sen de burada onu yap" diye konuştu.

"Yabancı teknik direktörün tercih edilmesinin Türkiye’ye hiç yakışmadığı kanaatindeyim"

Milli takıma yabancı teknik direktörün getirilmesini değerlendiren Yılmaz Vural, "Bu konu içimizi acıtıyor. Türkiye’de binden fazla teknik direktör var. ’Neden Türk birisi olmazda yine yabancı birisi getirilir’ diye düşünüyor ve üzülüyoruz. Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi yok. Yabancı teknik direktör getirilirken tez ne? ’Yabancı, Türk teknik direktörden daha çok mu biliyor?’ diye düşünüyoruz ister istemez. En üzüldüğüm şey Türkiye antrenörler derneğinin bu konudaki tepkisiz kalışıdır. Bine yakın teknik direktör yetiştirmiş bir ülkenin kendi antrenörünü tercih etmesi yerine bir yabancıyı tercih etmesini Türkiye’ye hiç yakışmadığı kanaatindeyim. Federasyona soru sormak icap ediyor. Bu beğenmediğin Türk antrenörlerini ben mi yetiştiriyorum? Bütün antrenörler federasyona bu konuda çok kırgın. Bu seçim birçok insanın içini acıttı" şeklinde konuştu.