Yılmaz Vural'dan Kocaelispor değerlendirmesi

Belediye Derincespor’un son maçını destek için tribünden izleyen Teknik Direktör Yılmaz Vural, Kocaelispor için de “Sürekliliğin sağlanması gerekiyor. Kulüp yönetmek o kadar da zor bir şey değil” dedi.

“Derincespor proje takımı ve Türkiye’ye örnek takım nasıl yönetilir örneği burası”

Belediye Derincespor’un son lig maçını tribünden izlemek ve takıma destek vermek için Derince’ye gelen Türk Futbolu’nun önemli teknik direktörlerinden Yılmaz Vural, “Derincespor da çıkarsa inşallah Kocaeli iki tane mutluluğu birlikte yaşayacak. Biz de desteklemek için geldik. Biz dışardan bakarak dualarımızla katkıda bulunacağız. İnşallah mutlu sona erişirler. Çünkü beklenmeyen bir sonuç. Kaç maçtır kaybetmeyen bir Derincespor var. Kazansın da; rakip puan kaybederse direkt çıkma ihtimali var. İki alternatif de çok sıkıntılı değil. Tabii ki direkt çıkması en güzel. Çok emek veriliyor. Burası proje takımı. Bir hedef var; burada kalmak değil, ‘Buradan daha yukarı nasıl çıkarız?’ diye planlayacak çok deneyimli bir kadro var. İnşallah Türkiye’ye örnek bir futbol takımı nasıl yönetilir, nasıl hedefli hale getirilir onun örneği burası. Derince, Kocaeli ve Türkiye adına güzel bir şey olacağını düşünüyorum” dedi.

“Eninde sonunda olacak ama çok zaman kaybettiler”

Alt liglere verilen önem ve bakış açısını da değerlendiren Yılmaz Vural, “Türkiye’deki futbol sisteminin problemlerini çözmek adına, bu işi kimler idare ediyorsa o arkadaşların konuyu ciddiye alması lazım. Ciddiye almasının ötesinde Türkiye liglerinin burası alt yapısı. 3.lig ve 2.ligler. Buralar ihmal edilmemeli. Hem tesisleşmesi, hem yetiştirilmesi açısından imkan sağlanmalı. Aklın yolu bir. Eninde sonunda bu olacak ama çok zaman kaybettiler” diye konuştu.

“Kulüp yönetmek o kadar da zor bir şey değil”

Kocaelispor’un şampiyonluğu ve üst lige çıkıp-düşüp-yeniden çıkmasının sorulması üzerine ise Vural, “Bir dönem camianın içinde oldum. Zor bir dönemdi. Çok şükür o günler aşıldı. Geçen yıl tekrar 1.Lig’e döndü. Bütün çabalara rağmen tutunamadı, alt lige döndü. Yepyeni stat, yeni bir hava, yeni Kocaelispor ve tekrar geri indi. Şimdi kulüp başkanının demeçlerini izliyorum; güzel şeyler söylüyor; ‘Biraz sabredecekler, tesisler yapılacak, kimseye borçları olmayacak, ileriye dönük Kocaelispor kalıcı olacak’ diyor. Başkanı ve camiayı tebrik ederim. Kocaelispor bundan sonra sanırım artık bir daha geri dönmemek üzere uzun bir yola çıktı. Kocaelispor’da sürekliliğin sağlanması lazım. Kocaelispor geçen yıl da ciddi rakamlar harcanmasına rağmen düştü. Demek ki yönetme problemi olmaması lazım. Bir takım yönetmek o kadar zor bir şey değil. İn-çık, in-çık olayı değil. Nerde hata yapıldı, ne oldu herkes farkında olmalı, o hatalara dikkat etmeli” sözlerini kaydetti.

“2.Lig’e çıkacağımıza yürekten inanıyorum”

Türkiye’nin önemli menajerlerinden ve Belediye Derincespor’un yeni oluşumunda görev alması beklenen Erdinç Şehit, “Bizim için önemli bir maç. Final maçları çok zor olur. Bugüne kadar bu olayı iyi getirdik. Bugünden sonra da bütün skorları bekleyeceğiz. İkinci lige çıkacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

“Resmi süreçlerin tamamlanmasının ardından açıklama yapacağız”

Belediye Derincespor’un yeni dönemde yönetimi devralması planlanan Sapancalı iş insanı Faruk Bayraktar, “Kulübün akıbetiyle ilgili detaylı açıklamayı resmi süreçlerin tamamlanmasının ardından yapacağız. Şu an amacımız bugün kazanmak. Rakibimiz berabere kalsa da, yense de, en kötü finallerde tek maçla bir üst lige çıkmak istiyoruz. Süreç başarıyla ilerliyor. Daha sonra gerekli açıklamaları yaparız” diye konuştu.