Yılmaz: 'Yaparsa Volkan Yılmaz yapar sloganını benimsemişsiniz'

Silivri Belediye Meclisi ekim ayı toplantısı 3. birleşiminin 1. oturumu gerçekleştirildi. Toplantının gündeminde 2024 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçe görüşmesi vardı. CHP Grup Başkanvekili Melih Yıldız’ın konuyla ilgili aleyhte konuşmalarına yanıt veren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, CHP döneminde yapılan hizmetlerle kendi döneminde yapılan hizmetleri karşılaştırdı. CHP’nin inandırıcı eleştiriler yapmadığı ifade eden Başkan Yılmaz, Silivri halkının yapılan hizmetleri gördüğünün ve desteklediğinin altını çizdi.

YILDIZ: “BÜTÇE BİR YOL HARİTASIDIR”

CHP Grup Başkanvekili Melih Yıldız bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, “Bütçe bir yol haritasıdır, tahmindir, yol göstericidir. Ama siz bu bütçeyle göreve geldiğiniz günden bu yana ilçemizin hangi yöne gideceği, gelecekte hangi vizyonla bu coğrafyada yer alacağı konusunda hiçbir çalışma yapmadınız. Silivri’nin sosyal, kültürel düzeyinin yükseltilmesi için hiçbir çalışmanın içinde olmadınız. Silivri’de planlı imarlar yapılıyor. Gençlerle ilgili çalışma yapmıyorsunuz. Tarımda İstanbul Büyükşehir Belediyesini (İBB) taklit edip, sadece bina yapıyorsunuz. Göreve geldiğinizde marina vaat ettiniz ama yapmadınız” dedi.

“İSTİKRARLI BİR ŞEKİLDE BÜTÇE AÇIĞI VERMİŞSİNİZ”

Meclis toplantısında Yıldız’ın sözlerini değerlendiren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “2018 yılında devraldığımız yatırım bütçesi devasa bir şekilde büyüyor. 2024 yatırım bütçesi 2018 yılından nereye geldiğimizin en büyük göstergesidir. Yatırım demek Silivri'ye hizmet demektir. 3 milyar TL’lik 2024 bütçesinin içerisinde yüzde 40 oranında yatırım bütçesi var. Eski dönemlerde ve bizim dönemimizde gerçekleşen bütçe gerçekleşme oranlarını aktarmak istiyorum. 2014 yılında sadece yüzde 61’ini gerçekleştirmişsiniz. 2015 yılında yüzde 68, 2016 yılında ise yüzde 71 oranında gerçekleştirmişsiniz. Göreve geldiğimiz 2020 yılında ise biz yüzde 88, 2021 yılında yüzde 122 ve 2022 yılında da yüzde 106 oranında gerçekleştirmişiz. Bütçe fazlası verip hiç borçlanmadan belediye yönetimini devam ettirmişiz. Bir de sizin döneminizdeki tablolara bakalım. 2016 yılında yüzde 7 ile bütçe açığı vermişsiniz. 2017 yılında yüzde 15, 2018’de de yüzde 14 oranıyla bütçe açığı vermişsiniz. Borçlanmışsınız ve borç yükü biriktirmişsiniz. İstikrarlı bir şekilde bütçe açığı vermişsiniz. 2019 yılında sizin yaptığınız ve ilk 3 ayını sizin yönettiğiniz bir bütçede 9 ay gibi bir sürede yüzde 1 açıkla, denk bütçeyle yılı kapatmışız. 2020 de yüzde 11, 2021’de yüzde 25, 2022’de yüzde 8 bütçe fazlası vererek şehrimizin iki yakasını bir araya getirmişiz. Şimdi bütün bunları yapan bir belediye başkanına ve belediye yönetimine, bu yapılanları görmezden gelerek algı yapma peşindesiniz” diye konuştu.

“OTOPARK YAPIYORUZ DİYEREK VAKKAS KÖPRÜSÜNÜ TENEKELERLE KAPATTINIZ”

Yıldız’ın “İBB’yi taklit ediyorsunuz” ifadelerine yanıt veren Başkan Yılmaz, “Tarımda İBB’yi taklit ediyorsunuz diyenler var. Yani Silivri Belediyesi, İBB’yi taklit ediyor, öyle mi? Bunu nasıl inanarak söylüyorsunuz? Silivri Belediyesinin yapmış olduğu yerli ve milli, sertifikalı tohumluk arpayı İBB bizi taklit ederek dağıttı. Şimdi katı gübre serpme makinesiyle ahır gübrelerinin boşaltmaya başladık. Volkan Yılmaz yaptı ya, koştunuz İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na katı gübre serpme makinesi almamız lazım dediniz. Tarım politikaları noktasında tüm Türkiye, yetkili kurumlar Silivri Belediyesinin yapmış olduğu çalışmaları örnek, öncü, önder gösterirken, İBB’yi taklit etmekle suçlamak tam bir iftira halidir. Bizim şu an katı gübre serpme makinemiz 700 kamyon ahır gübresini tarlalardan, ahırlardan bertaraf edip taban gübresi olarak yayarken İBB’nin serpme makinesi sıfır halde duruyor. Siz yıllarca 19 Mayıs Meydanı'nı tenekelerle kapattınız. Vakkas Köprüsünün orasını tenekelerle kapattınız. Otopark yapıyoruz diye ilanlar astınız. Her yıl proje değişti ama yapılan bir şey yok. Silivri Belediyesi olarak Çevre Bakanlığımızla, Millet Bahçemizde 120 araçlık kapalı otoparkı bitirdik. Çok yakında hizmete açıyoruz. Hemen belediyemizin arkasında 300 araçlık bir kapalı otoparkı 3 ay sonra Silivri’mizin hizmetine sunuyoruz. Yine 250 araçlık otoparkımız eski festival alanında kullanılıyor. Kaymakamlığın arkasında 50 araçlık otopark yaptık. Bu otoparkları Silivri Belediyesinin eliyle işletiyoruz. Başka amaçlarla bu otoparkların kullanılmasına göz yummadık. Silivri Belediyesinin otoparkları İSPARK’ın ücretlerinin yarı fiyatına hizmet veriyor. İBB ve İSPARK’ın otopark yapma görev, sorumluluğu var. İSPARK Silivri'ye kaç tane otopark yaptı? Ekrem İmamoğlu’na 19 Mayıs Meydanı’nın altına İSPARK eliyle otopark yapın, yerini tahsis edelim dedim, yapmadılar. İSPARK eliyle hazır caddelerimizde, hazır sokaklarımızda Silivri Belediyesinin otopark ücretinin 2 katı fiyatına park ücreti alıyorlar ve utanmıyorlar. Emekliler lokali yapmadığımız söyleniyor. 23 dev projenin içerisinde emekliler lokali var. Vakkas Kafe Emekliler Lokali, Kalepark Emekliler Lokali bunlarda örnektir. Türkiye'de çayı bir liraya satan bir büyükşehir belediyeniz ya da bir ilçe belediyeniz var mı? Vakkas Kafe, Kalepark ve şu an yapmış olduğumuz yeni tesisler, sosyal belediyecilik anlayışıyla kiraya verilmeden Silivri Belediyesi tarafından işletilmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

“SİZ YILLARCA SİLİVRİ’YE UZAKLARDAN BAKTINIZ”

CHP yönetiminin Silivri’de halkın yanında olmadığını vurgulayan Başkan Volkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi sağlam kaldırımları kaldırıp, sağlam asfaltları kazıyıp yol yapıyor diyorlar. Eskiden bu ilçede ne asfalt ne kaldırım ne de aydınlatma vardı. Kadınlarımızın gece yürüyebileceği aydınlatma, çocuklarımızın oynayabileceği bir park, insanların dolaşabileceği kaldırımlar, ağaçlandırmalar vardı. Silivri Belediyesi olarak 10.000 ağaç diktik. Sağlık alanında 10 yılda 10 santim bir bina yapmadılar. 4 tane sağlık ocağı, 3 tane 112 acil istasyonu, 8 tane sağlık evini yapan bu belediyedir. Gençler için yaptığınız bir şey yok dediler. Ya bir gençlik toplantısında bunu bir söyleseler keşke. Üniversite sınavı harcı ödemeyen, üniversiteyi kazandığında 750 TL hoş geldin bursu alan, üniversitede devam edip her ay 750 TL, yılda 7.500 TL burs alan gençlerimiz var. Ücretsiz güzel sanatlar akademisinde saz çalan, nota, tiyatro öğrenen gençlerimiz yine birçok hizmetle yakında zamanda buluşacak. Hiçbir şey yapmayanlar, onca şeyi üst üste koyup 4,5 yıla sığdıranlara laf söylüyorlar. Muhalefet grubu devlet üniversitesi istiyor. Benim Silivri’ye devlet üniversitesi getireceğim şeklinde bir vaadim mi vardı? Her şeyi Volkan Yılmaz’ın omuzlarına yüklemek gibi bir derdiniz mi var? Yaparsa Volkan Yılmaz yapar sloganını benimsemişsiniz. Zamanı, günü geldiğinde onu da yaparız. Şehre dar pencereden bakıyormuşuz! Siz yıllarca bu şehre uzaklardan baktınız. Çünkü bu şehirde yoktunuz. Silivri’yi hep uzaklardan seyrettiniz. Silivri’de siz mutlu bir azınlık olarak yaşadınız. Silivri'nin dezavantajlı grupları ezildi ama siz mutlu bir şekilde Silivri'ye uzaktan kuşbakışı baktınız. En uzak köyümüzde yapılan üretim şenliklerini, dağıtılan tohumları, çiftçinin, hayvancılığın yanında olunmasını, dezavantajlı gruplara engelsiz yaşam merkezleriyle yardım etmeyi, dar pencere olarak görüyorsanız, yanılıyorsunuz. Esas sizin baktığınız pencere tamamen jakoben bir anlayıştır. Bu anlayışla Silivri'ye hizmet etme şansınız yok. Çünkü Silivri’de yaşayan vatandaşlarımız bu anlayışın Silivri'den tasfiye edilmesi gerektiğini 4,5 yıl önce söyledi. 6 ay sonra da bu anlayışa bir daha burada fırsat vermeyecek” dedi.

“BİNA YAPMIŞIZ, İYİ Kİ DE YAPMIŞIZ!”

Yıldız’ın “Sadece bina yapıyorsunuz” eleştirilerine yanıt veren Başkan Yılmaz, “Bina yapmak önemli değildir, binanın içerisindeki insana değer katmak önemlidir şeklinde eleştiriler yapılıyor. Yüzme havuzu, spor kulübü, kütüphaneler, tiyatro salonları hepsini yapabiliriz dedik. Ama bunların içerisindeki gençleri yetiştirip insana yatırım yapacağız dedik. Şimdi Afet Koordinasyon Merkezi binamız sizce bir binadan mı ibaret? Taştan, çimentodan mı ibaret? Türkiye’nin neresinde olursa olsun bir afet anında hazır olan, cansiperane mücadele eden yiğitlerin içerisinde olduğu merkezimiz bir binadan mı ibaret? 1. Sınıf Atık Getirme Merkezini yaptık. Çevreye, doğaya, insana yapılan en büyük yatırımdır. Çocuk kütüphanesiyle ilgili eleştiriler var. Çocuk kütüphanesinin içinde insana, çocuğa dayanan hiçbir şey yok mu sizce? Masal odasından sinema odasından, etkinlik alanından motor gelişimlerine kadar tamamen çocuklarımıza dokunan ücretsiz, herkesin faydalandığı bir kütüphaneyi bina olarak mı değerlendiriyorsunuz? Büyük halk kütüphanesini binadan ibaret mi görüyorsunuz? İçerisinde Nazım Hikmet'i, Hüseyin Nihal Atsız'ı, Yakup Kadri’yi de okuyacak anlayacak çocukların yetişeceği, kendini geliştirecek kütüphaneleri bina olarak mı görüyorsunuz? İçerisinde ücretsiz saz, piyano, şan, nota, solfej, tiyatro olan, görsel sanatların ücretsiz olarak Nişantaşı Üniversitesi iş birliğinde verildiği ve eğitimcilerimizle, hocalarımızla yapılan bu çalışmaları yalnızca bina olarak mı görüyorsunuz? Ücretsiz Etüt Merkezi ve dershanemiz var. İçerisinde 200 öğrencimiz var. Bir dershanenin bugünkü maliyeti 70.000 TL. Dar gelirli çocuklarımızı burada üniversiteye hazırlıyoruz. Öğle yemekleri, çay, kahve ve çorbaları bizden. Burayı siz bina olarak mı adlandırıyoruz? Elginkan Anaokulunu bina olarak mı değerlendiriyorsunuz? 250’nin üzerindeki çocuğumuzun okul öncesi eğitimini gerçekleştirdiği anaokulunu sadece bina olarak mı görüyorsunuz? Şimdi siz bu çalışmaların hepsini binanın içerisinde bir şey yok diye nitelendirirseniz inandırıcı olmazsınız. Bina yapmışız, iyi ki de yapmışız” diye konuştu.

“SİLİVRİ YAT LİMANINA KAVUŞACAK”

Açıklamalarını sürdüren Başkan Volkan Yılmaz, “Planlı Silivri eleştirisinde bulunup kişiye özel imar planı yaptığımızı söylediler. Plan değişikliği yapma merci İBB’dir. Silivri Belediyesi olarak bizim bir plan yapma, kişiye özel imar hakkı yükseltme gibi bir durumumuz yok. Niye iftira ediyorsunuz? Silivri'de yaşayan hemşerilerimizle bir araya geldiğimde biz Silivri'de yapılan hizmetlerin hepsini görüyoruz. Bu hizmetlerde emeği geçen arkadaşlarımızı takdir etmekle beraber onların yanındayız diyorlar. Sadece bina yapıyorsunuz diye eleştirenlerin Gümüşyaka’da 4 derslikli kreşi bitiremediklerini gördük. Yakın zamanda 5 hekimli sağlık ocağını Fatih Mahallesi’nde bitireceğiz. Bizim 4-5 ayda yaptığımız işleri İBB 4,5 yılda bitiremiyor. Gümüşyaka’da bir balıkçı barınağı sözümüz yok. Sanki bir söz vermişiz, bu sözü yerine getirmemişiz gibi konuşuluyor. Biz Gümüşyaka’daki balıkçı esnafından gelen talepler doğrultusunda bir çalışma başlattık. Orada keşifler yapıldı ve bir balıkçı kooperatifinin kurulması için çalışmalar başlayacağı ifade edildi. Yat limanı konusuna gelince eğer İBB Başkanlığını Binali Yıldırım Bey kazansaydı onunla ortak vaatlerimizdendi. Vaadimiz olmamasına rağmen yine de bütün izinler ve ÇED raporları bitti. Önümüzdeki dönemde Cumhur İttifakı marifetiyle Silivri’ye yakışan bir yat limanı Silivri’ye hediye edilecek” ifadelerini kullandı.