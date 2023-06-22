Yılyak Samsunspor, Süper Lig'de

Türkiye Basketbol Ligi Play-Off final maçında deplasmanda Yalovaspor'u 65-58 yenen Yılyak Samsunspor Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.

Yılyak Samsunspor, Süper Lig'de
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sina pırlanta
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Türkiye Basketbol Ligi Play-Off final maçında deplasmanda Yalovaspor’u 65-58 yenen Yılyak Samsunspor Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ne yükseldi.

Türkiye Basketbol Ligi Play-Off final serisinin 3’üncü maçına 2-0’lık üstünlükle giren Samsunspor ilk çeyreği 20-11 geride kapadı. Maçın 2’inci periyodu da 33-24 Yalovaspor üstünlüğüyle geçti. Devre sonrasında mücadeleye yeniden ortak olan Yılyak Samsunspor üçüncü periyodu 50-45 önde kapadı. Son periyota da oyun hakimiyetini elinde tutan konuk ekip mücadeleden 65-58 galip ayrıldı. Samsunspor play-off final serisini 3-0’a getirerek Süper Lig’e yükselen ekip oldu. Mücadele sonunda Yalovaspor yöneticileri ve konuk ekip taraftarları arasında gerginlik yaşandı.

Play-off şampiyonu olarak Süper Lig’e yükselen Yılyak Samsunspor düzenlenen törenle kupasını kaldırdı.