Yine lodos, yine kızıl yosun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Tekirdağ kıyılarında etkili olan lodos, yine kızıl yosun getirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Marmara Denizi’nin kıyısındaki Tekirdağ’da lodos fırtınası etkili oldu. Lodos’un etkili olmasıyla birlikte çok sayıda balıkçı teknesi, limana çekilerek rıhtıma bağladı.

Lodos fırtınası ile birlikte uluslararası yük taşımacılığı yapan büyük konteyner gemileri ve feribotlar Tekirdağ açıklarına demirleyerek fırtınanın geçmesini bekledi.

Lodos ile birlikte Tekirdağ kıyılarına kızıl lodos gelirken, kıyılar kızıl tonlara büründü.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Balıkçı Hüseyin Oğuz, "Bu akşam birazcık hava sakinliyor. Allah’ın izniyle denize çıkacağız. Lodosunn esmesiyle kıyıya kırmızı yosunlar geliyor. Bu durum normal bir dua olayıdır. Endişelenmeye gerek yok. Karayel estiği zaman geri gitmesini de biliyor. Şu an denizde lüfer var. Allah’ın izniyle denize çıkacağız ve ekmeğimizi bulacağız inşallah" dedi.