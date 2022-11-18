Yıpranan asırlık mezar taşları onarıldı

Edirne’de Osmanlı İmparatorluğu döneminde Sultan 2’nci Murat tarafından 1437-1447 yılları arasında yaptırılan Muradiye Camii Haziresi’ndeki mezar taşları bakım ve onarımdan geçirildi.

15. yüzyıl Osmanlı sanatının en önemli eserleri arasında gösterilen, Şeyhülislam Musa Kazım Efendi, Mevlevi divan şairleri Enis Recep Dede, Neşati, Hacı Eşref, Muradiye Mevlevi Dergahı şeyhlerinin kabirlerinin bulunduğu Muradiye Camisi’nin haziresinde bulunan bitkiler ve mezarlarla bağlantısı olmayan döküntü taşlar temizlendi.

2. Murat tarafından 1437-1447 yılları arasında yaptırılan Muradiye Camii Haziresi’nde yapılan bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceleyen Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, tarihi yapıları ve çok önemli olduğunu ve kentte tespit ettikleri 41 tarihi mezarlıkta da bu çalışmaların yapılacağını duyurdu.

Bugüne kadar tahrip edildiği ve kırıldığı iddialarıyla gündeme gelen Tarihi Muradiye Camii Haziresi’ndeki mezar taşları Edirne Valiliği’nce başlatılan çalışma çerçevesinde bakım ve onarımdan geçirildi. Çevresindeki ot ve yosunlar, döküntü taşlar temizlendi, kireç ve kırık taşlar sağlamlaştırıldı ve Osmanlıca yazılar Türkçeye çevrilerek ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

"Tarihi mezarlıklarda yıpranma olduğunu gördük"

Restorasyonu devam eden Selimiye Camii’nin bu şehrin mücevheri olduğunu söyleyen Vali Kırbıyık, yaptıkları ziyaretlerde tarihi mezarlıklarda ve cami hazirelerinde bir yıpranma olduğunu gördüklerini bu çerçevede bakım ve onarım çalışması başlattıklarını ifade etti.

Trakya Üniversitesinden akademik hocaların bu çalışmalarda rehberlik ve yönlendirme görevini üstlendiğini hatırlatan Vali Kırbıyık, Tarihi mezarlıklarda bakım ve onarım çalışmalarının ilkini Muradiye Camii’nden başlattıklarını ve önümüzdeki haftalarda bu çalışmaları diğer noktalarda da hızlı şekilde devam ettireceklerini vurguladı.

Edirne’de tespit ettikleri 41 tane tarihi mezarlık olduğunu belirten Vali Kırbıyık, Bu çalışmaların önümüzdeki dönemde Hazan Sezai Camii, Şah Melek ve Gazimihal Camii, Fatma Hatun Mezarlığı gibi noktalarda da devam edeceğini söyledi.

Bu çerçevede diğer kurumlarla işbirliği içerisinde onarımını yapacaklarını aktaran Vali Kırbıyık, "Burada yatan zatların kimliklerinin görülebileceği plakalar da oluşturuldu. Gelen ziyaretçiler burada kimlerin bulunduğuna dair bilgiler de edinebilecekler. Bu mezarlıklar aynı zamanda tarihi bir vesikadır. Bu çalışmayı çok önemsiyoruz" dedi.

"Mezar taşlarının yenilenmesi ile ilgili 41 alanı belirledik"

Cami hazirelerindeki mezar taşlarının yenilenmesi ile ilgili 41 alanı belirlediklerini söyleyen Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, İlk olarak birçok değerli kişinin kabrinin bulunduğu Sultan Murat’ın Edirne yadigarı Muradiye Camii’nden başladıklarını ve bu çerçevede bitki ve ot temizliği, döküntü taşların temizliği, kireç taşı ve kırık taşların sağlamlaştırılması, yosun ve kirlerin temizlenmesi, Osmanlıca yazıların Türkçeye çevrilmesi gibi çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Edirne’de tespit edilen 41 tarihi mezarlıkta Edirne Valiliği öncülüğünde kurumlar arası işbirliği çerçevesinde onarım yapılacak.