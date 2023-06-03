Yıpranmış kitapların tabibi: Mehmet Karslı

Yıllara meydan okumuş kitaplara hayat veren mücellit ustası Mehmet Karslı, eskimiş kitapların ciltlerini yeniliyor.

Mücellit ustası Mehmet Karslı, Ankara’daki ‘Mücellithane’ dükkanının içinde yarım asırdır cilt sanatına ve kitaplara emek veriyor. Dükkanının içinde Osmanlı döneminden kalma el yazmalı eserler, antika cilt makineleri ve birbirinden güzel hat levhaları var.

1966 yılından itibaren bu mesleği yaptığını söyleyen Karslı, 300’e yakın da öğrenci yetiştirdiğini söyledi. Usta-çırak ilişkisi ile başladığı belirten Karslı, “1966’dan beridir yapıyorum aralıksız. Alaylıyım ben, usta-çırak ilişkisi ile başladım. Sonra lisede matbaacılık bölümünü bitirdim. Devlet dairesinden emekli oldum. Şimdi de kendi atölyemi çalıştırıyorum. 300’e yakın öğrencim var” diye konuştu.

“Klasik ciltte istenirse 22 ayar altın kullanılır”

Karslı, ciltçilik işinin nasıl yapıldığını ve maharetlerini de anlattı. Klasik cilt ve modern cilt olmak üzere iki cilt üzerinde çalıştığından bahseden Karslı, “Bizde iki tür cilt vardır. Bir tanesi klasik cilt, bir tanesi modern cilt. Klasik cilt Osmanlı döneminde yapılan el yazmalarıdır. Bunlar klasik cilttir istenirse 22 ayarda altın kullanılır ciltte” açıklamalarında bulundu.

Modern ciltte ise nasıl çalıştığını anlatan Karslı, kendilerine gelen kitap formasına göre dikme, tutkallama, kapak kesme ve yazı yazma gibi işlemler yaptığını söyledi.

Klasik ciltçiliğin sahtiyan deriden yapılması gerektiğinin altını çizen Karslı, “Klasik cilt tamamen deri olur. Sahtiyan deri dediğimiz doğal deri kullanılır. Doğal boyamalarla oluyor çünkü sanayi boyası kullanıldığında altın tutmuyor. Doğal boyamayla kullanılan sahtiyan deri kullanırız. Çeşitlidir bizim malzemelerimiz. Ortalama 70 kere elden geçer modern ciltte. Onun için bizim işimiz çok oyuncaklıdır” ifadelerini kullandı.