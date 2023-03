Yırcalı Holding deprem bölgesine desteğini devam ettiriyor

TAKİP ET

Yırcalı Holding deprem felaketinin yaralarını bir an önce sarmak ve ihtiyaç sahiplerine hızla ulaşmak amacıyla depremin meydana geldiği ilk günden bu yana bölgeye yardım çalışmalarını sürdürüyor.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinin ardından çalışanları ile birlikte yardım seferberliği başlatan BEST, kısa süre içinde temin edilen ihtiyaç malzemesi kolilerinin yetkili kurumlara teslimini gerçekleştirdi. Yırcalı Holding bünyesinde faaliyet gösteren BEST, depremin hemen ardından bölgedeki elektrik kesintilerini bir an önce gidermek amacıyla Antakya ve Kahramanmaraş’a ulaştırılan transformatörlerin kurulumunu çok kısa bir süre içerisinde yoğun bir çalışma ile tamamlamış ve devreye alınmasını sağlamıştı.

Yardım tırları gönderildi

Bu çerçevede, Yırcalı Holding ve çalışanları tarafından fabrikada hazırlanan ve paketlenen bin 300 gıda ve bin 300 hijyen malzemesi kolisi 2 tır halinde Hatay’ın Kozaklı, Kömürçukuru ve Benlidere köylerinde bulunan 584 hanede yaşayan ve felakette zarar gören 3 bin 500 depremzede vatandaşımıza ulaştırıldı ve teslimi gerçekleştirildi.