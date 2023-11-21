Yiyecek bulamayan domuz sürüsü yola indi

Bursa'nın dağ ilçelerinden Keles'te yoğun kar yağışı sonrası domuz sürüsü yiyecek aramak için karayoluna indi. O anlar anbean kameraya yansıdı.

Yiyecek bulamayan domuz sürüsü yola indi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bursa’nın dağ ilçelerinden Keles’te yoğun kar yağışı sonrası domuz sürüsü yiyecek aramak için karayoluna indi. O anlar anbean kameraya yansıdı.

Keles’te yiyecek aramak için domuz ailesi yola indi. O sırada aracıyla yolda seyir halinde olan bir vatandaş, durarak domuz sürüsüne yol verdi. Sürü, yolda duran arabaya aldırış etmeden karşıya geçti. Domuz ailesini gören vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman