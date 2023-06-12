YKS 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak

3 milyon 527 bin 466 adayın başvurduğu YKS için hazırlıklar tamamlandı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın(2023-YKS) hazırlıklarının tamamlandığını bildirdi.

2023-YKS hakkında değerlendirmelerde bulunan ÖSYM Başkanı Ersoy, "3 milyon 527 bin 466 adayın başvurduğu ve üç oturumdan oluşan YKS, KKTC Lefkoşa dahil olmak üzere toplam 228 sınav merkezinde uygulanacak. Bu yıl 22 sınav merkezinde ilk defa YKS yapılacak. Ulusal çapta büyük bir sınav organizasyonunun çalışmalarını başarıyla tamamladık" dedi.

Başkan Ersoy başvurular hakkında, "Lise son sınıfta okumakta olan aday sayısı 881 bin 407, lise mezunu olup bir yükseköğretim programına yerleşmemiş olan aday sayısı ise 1 milyon 438 bin 755, bir yükseköğretim programına yerleşen fakat kayıt yaptırmayan aday sayısı 50 bin 41, bir yükseköğretim programına kayıtlı aday sayısı 561 bin 707, yükseköğretim programından mezun olan aday sayısı 514 bin 87, yükseköğretimden kaydı silinen aday sayısı 81 bin 469 olmuştur. 2023-YKS’ye başvuran en genç aday 15, en yaşlı aday 89 yaşında. Sınava başvurular 18-22 yaş arasında yoğunlaşmış durumda. 50 yaş ve üzeri 29 bin 650 başvuru bulunmaktadır” diye konuştu.

YKS’ye başvuran adayların okul türlerine göre dağılımı hakkında bilgi veren ÖSYM Başkanı Ersoy, "Adayların 1 milyon 150 bin 464’ü Anadolu Lisesi, 756 bin 485’i açık lise, 815 bin 896’sı meslek lisesi, 376 bin 602’si liselerden, 265 bin 855’i İmam Hatip Lisesi, 94 bin 806’sı Fen Lisesi, 22 bin 194’ü teknik lise, 45 bin 164’ü diğer liselerden oluşuyor" dedi. Sınavdan 15 dakika önce kapılar kapatılacak, adayların binalara alınması bitecek 2023-YKS soru dağılımları konusunda Ersoy, "17 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te uygulanacak olan Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) adaylara; Türkçe Testi’nde 40, Sosyal Bilimler Testi’nde 20, Temel Matematik Testi’nde 40, Fen Bilimleri Testi’nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek. 18 Haziran Pazar günü saat 10.15’te yapılacak olan Alan Yeterlilik Testlerinde (AYT); Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi’nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi’nde 40 soru, Matematik Testi’nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi’nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek. 18 Haziran Pazar günü saat 15.45’te gerçekleşecek Yabancı Dil Testi (YDT) 5 dilde uygulanacak, 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek. Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapatılacak, sınav salonuna aday alımı tamamlanmış olacak” ifadelerini kullandı.

2023-YKS oturumları hakkında bilgi veren Ersoy, "YKS’nin 17 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te yapılacak birinci oturumu TYT’ye 3 milyon 527 bin 466 aday katılacak. Sınav, 11 bin 477 binada, 202 bin 356 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 465 bin 18 kişi görev alacak. 18 Haziran Pazar günü saat 10.15’te yapılacak ikinci oturum olan AYT’ye 2 milyon 573 bin 156 aday katılacak. Sınav, 8 bin 789 binada, 150 bin 140 salonda uygulanacak. AYT’de ise 345 bin 898 kişi görev alacak. 18 Haziran Pazar günü saat 15.45’te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT’de ise İngilizce’den 316 bin 572, Arapça’dan 13 bin 774, Almanca’dan 4 bin 705, Fransızca’dan bin 745, Rusça’dan bin 218 kişi sınava girecek. Sınav, bin 434 binada, 16 bin 811 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 49 bin 108 kişi görev alacak" diye konuştu.

Engelli adayların, engelsiz uygulama

ÖSYM Başkanı Ersoy, engelli adaylara ilişkin hazırlıkları ise şunları söyledi:

"2023 YKS’de bin 115 binada engelli aday ataması gerçekleştirildi. Bu binalarda engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda TYT’ye toplam 13 bin 513 engelli aday girecek. AYT’ye 9 bin 528, YDT’ye ise bin 165 engelli aday katılacak. Engelli adaylarımız için 2023 YKS’de, üç oturumda toplam 10 bin 103 okuyucu/işaretleyici görev yapacak. Engelli adaylarımızın sınavda karşılaşabileceği tüm engelleri ortadan kaldırdık."

Deprem bölgesindeki adaylar için seferber olduk

Deprem bölgesinde yapılan sınav hazırlıklarına değinen Ersoy, "Deprem bölgesine belli aralıklarla ziyaretler gerçekleştirdik. Bölgede nüfus hareketliliğinin fazla olmasından dolayı sınav görevli sayımızı ve binalarımızı bu maksatla düzenledik. Deprem bölgesindeki adaylardan sınav ücreti almadık. Böylece 2023-YKS’de toplam 1 milyon 27 bin 209 aday sınav ücretinden muaf oldu. Bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarımızı tamamladık. Sınava ikamet ettiği sınav merkezi dışında girecek depremzede adaylara ulaşım ve barınma desteğini sağlıyoruz" dedi.

En üst düzeyde güvenlik tedbirleri

Sınavın yapılacağı tüm il ve ilçelerdeki sınav koordinatörleriyle sürekli temas halinde olduklarını dile getiren Başkan Ersoy, "Sınav evraklarını taşıyan nakil araçlarının Ankara’dan sınav merkezlerinde muhafaza edileceği yere ulaşması ve sınav bitiminde sınav merkezlerinden Ankara’ya dönüşünün güvenliği, emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlıkları koordinesinde sağlanmaktadır. Adaylar, sınav uygulanacak okullarda görevlileri tarafından detaylı aramadan sonra sınıflara alınacak" ifadesini kullandı.

Toplu taşımaya yönelik tedbirler

Sınav günleri toplu taşıma araçlarının yeterli sayıda hizmet vermelerinin sağlanması için ilgili kurumlarla yazışmaların yapıldığını söyleyen Başkan Ersoy, sınav binalarının olduğu bölgelere daha sık seferler düzenlenmesinin belediyeler tarafından sağlanacağını, belirli illerde aday ve görevlilerin sınav binalarına sorunsuz ve zamanında ulaşmaları için belediyeler ve emniyet müdürlüklerinin gerekli tedbirleri aldığını bildirdi.

"Sınav günleri nüfus müdürlükleri açık tutulacak"

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, adayların sınava gireceği salon ve bina bilgilerini içeren sınav giriş belgelerinin 31 Mayıs’ta " ais.osym.gov.tr" sayfasından ve AİS Mobil uygulamasından adayların erişimine açıldığını hatırlatarak adaylara şu uyarılarda bulundu:

"Adaylar, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile fotoğraflı nüfus cüzdanlarını veya fotoğraflı T.C. kimlik kartlarını yanlarında bulundurmak zorundadır. Nüfus cüzdanında fotoğrafı olmayan adayların mağdur olmamaları için ivedilikle nüfus müdürlüklerine giderek fotoğraflı yeni kimlik kartlarını almaları gerekmektedir. T.C. kimlik kartını, nüfus cüzdanını sınav günü kaybeden veya nüfus cüzdanında fotoğraf, T.C. kimlik numarası bulunmayan adaylar için il veya ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık tutulacaktır."

"Tüm paydaşlarımızla koordineli şekilde çalışıyoruz"

"2023-YKS’nin güven ve huzur içinde tüm sınav merkezlerinde eş güdüm halinde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla ilgili tüm kurumlarımızın iş birliğinde gereken önlemler alındı" diyen Ersoy, şöyle devam etti:

"Sınav koordinatörlerimiz, il ve ilçelerde hazırlıklarını tamamladılar. Sınavın güvenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleşmesi için il ve ilçe sınav koordinatörlerimizin koordinasyonunda illerde rektörlerin başkanlığında, ilçelerde kaymakamların başkanlığında Sınav Koordinasyon Kurulları toplandı. Valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, milli eğitim müdürlükleri, sağlık müdürlükleri, emniyet müdürlükleri, jandarma komutanlıkları ve nüfus müdürlüklerinden temsilciler toplantılara katıldılar. Sınavla ilgili tüm önlemler alındı. Desteklerinden dolayı ilgili tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum."

2023-YKS’de üç oturumda yaklaşık 1 milyon kişinin görev alacağını aktaran Ersoy, bu konuda da Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, üniversite rektörlükleri ve diğer kamu kurumlarıyla koordineli bir çalışma yürüttüklerini vurguladı. Ersoy, bu kurumlara da desteklerinden ve katkılarından dolayı teşekkür etti. 2022 YKS’ye 3 milyon 243 bin 334 aday başvurmuştu.