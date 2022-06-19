YKS'de 2. oturum sona erdi

81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen, 3 milyon 234 bin 409 aday ile rekor başvurunun yapıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sona erdi. Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDS) ise saat 15.45'te başlayacak.

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  • 19.06.2022 13:25
  • Güncelleme: 19.06.2022 18:51
YKS'de 2. oturum sona erdi
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

81 il ve Lefkoşa’da düzenlenen, 3 milyon 234 bin 409 aday ile rekor başvurunun yapıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sona erdi. Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDS) ise saat 15.45’te başlayacak.

Bu yıl ilk kez baraj olmadan gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavında adaylar ter döktü. 2 milyon 56 bin 512 adayın geleceğini belirlemek için yapılan ve sabah 10.15’te başlayan sınav 180 dakika sürdü. Hem öğrenciler hem de veliler için heyecana neden olan sınav 13.15’te sona erdi. 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanan AYT’de 317 bin 765 kişi görev alıyor.

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Dün girilen TYT’nin ardından sabah saat 10.15’te başlayan 2. Oturumun ardından YKS’nin üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDS) saat 15.45’te başlayacak.

Sonuçlar 20 Temmuz’da açıklanacak

Yükseköğretim Kurulunun aldığı karara göre bu yıl üniversiteye girişte TYT 150 ve AYT 180 baraj puanı uygulaması kaldırıldığından sınava girerek puanı hesaplanmaya hak kazanan tüm adaylar üniversite tercihinde bulunabilecek. Öte yandan, YKS sonuçları, 20 Temmuz’da açıklanacak.

İHA

Editör
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