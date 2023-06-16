YKS'de ilk oturum yarın

ÖSYM tarafından 17 ve 18 Haziran’da ülke genelinde ve KKTC Lefkoşa dahil 3 milyon 527 bin 466 adayın katılımıyla gerçekleştirilecek olan 2023-YKS, 228 sınav merkezinde uygulanacak.

Sınavın ilk oturumu yarın, ikinci ve üçüncü oturumu ise pazar günü yapılacak. 3 milyon 527 bin 466 adayın katımıyla yarın saat 10.15’te uygulanacak TYT’de Türkçede 40, sosyal bilimlerde 20, temel matematik 40, fen bilimlerinde 20 olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek.

AYT’ye 2 milyondan fazla aday girecek

Pazar günü yapılacak olan sınavın ikinci oturumu AYT de 10.15’te başlayacak. 2 milyon 573 bin 156 adayın ter dökeceği AYT’de ise adaylara Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1 testinde 40 soru, sosyal bilimler-2 testinde 40 soru, matematikte 40 soru, fen bilimleri 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.

Üçüncü oturum YDT

Aynı gün saat 15.45’te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum YDT ise 5 farklı dil üzerinden uygulanacak. 316 bin 572’si İngilizceden olmak üzere toplam 338 bin 14 adayın gireceği YDT’de 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek.

2023-YKS çerçevesindeki sınavlarda sınav saatinden 15 dakika önce kapılar kapatılacak.

Ayrıca 2023-YKS’ye başvuran en genç aday 15, en yaşlı aday 89 yaşında.