YKS'de Türkiye birincileri Bursa'dan

Türkiye’de bugün açıklanan 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre dereceye girenler belli oldu. Alan Yeterlilik Testleri’nde (AYT) Sözel ve Eşit Ağırlık puan türlerinde birincilik Bursa Özel Tan Fen Lisesi’nden Muhammed İsmail Kuşat’ın olurken, Yabancı Dil Testi (YDT) Arapça birincisi ise Tofaş Fen Lisesi’nden Abdulvahab Burro oldu.

YKS 2025 şampiyonları 19 Temmuz Cumartesi günü ÖSYM tarafından duyuruldu. 7-8 Haziran tarihlerinde üç oturumda (TYT, AYT, YDT) gerçekleştirilen sınavın birincileri, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy tarafından açıklandı. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarında mükemmel bir performans sergileyerek 500 tam puan almayı başaran adaylar, sınavı geçen milyonlarca öğrenci tarafından merakla takip edildi. ÖSYM’nin açıklamasına göre, 2025 YKS’de tam puan alarak birincilik elde eden adayların isimleri ve okulları belli oldu. Açıklanan sonuçlara göre, Temel Yeterlilik Testi (TYT) birincisi Gaziantep Nizip Fen Lisesi’nden Ahmet Eren Özyurtseven oldu. Özyurtseven, aynı zamanda Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Sayısal alanda da birinciliği elde etti. Alan Yeterlilik Testleri’nde (AYT) Sözel ve Eşit Ağırlık puan türlerinde ise birincilik Bursa Özel Tan Fen Lisesi’nden Muhammed İsmail Kuşat’ın oldu.

Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarında 5 farklı dilde 5 öğrenci birinciliği göğüsledi. Alanlarına göre YDT birincileri Almanca’dan Elif Yılmaz (İstanbul Erkek Lisesi/ İstanbul), Arapça’dan Abdulvahab Burro (Tofaş Fen Lisesi/Bursa), Fransızca’dan Arda Eren Kartal (Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi/İstanbul), İngilizce’den Mehmet Sarak (Özel İzmir Bahçeşehir Koleji Ellinci Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi/İzmir) ve Rusça’dan Ediz Doğan Karakoç (Haydarpaşa Lisesi/İstanbul) oldu.

"Beklediğim bir başarıydı, ancak Türkiye birinciliği rüya gibi geldi"

AYT Sözel ve Eşit Ağırlık puan türlerinde birinci olan Muhammed İsmail Kuşat, "Sınavdan çıktıktan sonra iyi bir üniversite kazanacağımı anlamıştım. Ama tabii ki de bu kadar büyük bir derecede insanı şaşırttı. Sonuçta ne kadar iyi yapsak da her zaman bizden daha iyi yapacak insanlar olabilir. O yüzden şaşırdım doğal olarak. İlk başta inanamadım. Hani beklemediğim bir şey değildi. Ama yine de uyandığım gibi duyunca, rüya gibi geldi. Yandığında 11’inci sınıfta çalışmaya başladım. Eksiği olduğum konuları belirleyip onlara odaklanıyordum. Yapabildiğim konulara bakmıyordum. Bu şekilde zamanımı iyi kullanıyordum. Okul harici 1-2 saat çalışıyordum. Ama onu daha çok yani neredeyse her şeyi okulda yaptığım için o kadar yetiyordum. Diyebileceğim tek bir şey var. Kendilerini bilsinler. Ancak burunlarının dikine gitmesinler. Çünkü öğretmenler ve okullar bizden daha iyi biliyor. Ama biz de kendimizi onlardan davet ediyoruz. Hukuk fakültesinde okumak istiyorum. Üniversite olarak kafamda bir yer var ancak, belirtmek istemiyorum" dedi.

Özel Tan Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Akyollu, "Türkiye birinciliği gibi büyük bir başarı kolay kolay elde edilecek bir şey değil. Milyonlarca öğrencinin arasından bu dereceyi almak büyük bir gurur. Bu başarıdan dolayı İsmail’e, ailesiyle birlikte huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Güzel bir çalışmanın karşılığını aldı. Biz kurum olarak elimizden geleni verdik" dedi.

Özel Tan Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü Selda Beyazıt, "Geriye dönüp baktığımızda kurum olarak bu tür başarılara alışkınız. Daha önce Türkiye birincilikleri, dördüncülükleri, on altıncılık gibi dereceler kazandırdık. Çok sayıda öğrenciyi Türkiye’ye ve iyi üniversitelere kazandırdık" şeklinde konuştu.

Özel Tan Okulları Genel Müdürü Ahmet Can Akyollu, "Ben İsmail Demir olarak şunu söylemek istiyorum. Hayattaki gerçekten anlamlı, özel ve güzel hiçbir başarı tesadüf değildir. Bunun için kalbini koyarak, emek vererek özveriyle çalışmak gerekir. Öncelikle oğlumu tebrik ediyorum. Bize bu gururu yaşattığı için ona sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gencin annesi Zeynep Kuşat, "İsmail aslında aşırı çalışan bir çocuk değildi. Zaten okulda işini hallediyordu. Öğretmenleri sağ olsun, eksik olduğu alanları belirliyorlardı, o da ona göre çalışıyordu. Biz sonucu öğrendiğimizde şaşırdık. Açıkçası bu kadarını beklemiyorduk, çünkü o derece yoğun bir çalışma görmedik" dedi.

Baba Nejdet Kuşat, "Ama sonuç gelince hem çok sevindik hem de çok şaşırdık. Güzel bir derece bekliyorduk ama hem sözel hem de eşit ağırlıkta Türkiye birincisi olması bizim için çok büyük bir mutluluktu. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Benim çocuklara tavsiyem; hedeflerini belirlesinler ve o hedeflerden asla taviz vermeden yollarına devam etsinler" diye konuştu.

TYT’ye başvuran 2 milyon 560 bin 649 adaydan 2 milyon 351 bin 641’inin sınava katılırken, 209 bin 8 aday sınava girmedi. AYT’ye başvuran 1 milyon 721 bin 57 adaydan 1 milyon 549 bin 940 aday sınava girerken, 171 bin 117 adayın ise sınava girmedi. YDT’de ise sınava başvuran 215 bin 451 adaydan 156 bin 40’ı sınava katılırken, 59 bin 411 adayın sınava girmedi. TYT’ye başvuran erkek adayların yüzde 90,19’u, TYT’ye başvuran kadın adayların yüzde 93,26’sı, AYT’ye başvuran erkek adayların yüzde 87,48’i, AYT’ye başvuran kadın adayların yüzde 92,12’si ve YDT’ye başvuran erkek adayların yüzde 66,11’i, YDT’ye başvuran kadın adayların yüzde 76,86’sı oturumlara katıldı. Tüm testlerde kadın adayların erkek adaylara göre sınava katılım oranı daha yüksek oldu.