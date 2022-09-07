YKS ek yerleştirme tercihleri başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2022-2023 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemlerinin başladığını duyurdu.

YKS ek yerleştirme tercihleri başladı
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ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, 2022-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 7-13 Eylül tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

Duyuruya göre, saat 10.00’da başlayan tercih işlemleri, 13 Eylül saat 23.59’da sona erecek.

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Öte yandan, ÖSYM tarafından, 2022-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzuna, ÖSYM’nin internet sitesinden erişilebileceği, tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerektiği hatırlatıldı.