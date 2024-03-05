YKS geç başvurular başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 8-9 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç başvurular, 7 Mart 23.59'da sona erecek.

YKS geç başvurular başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 8-9 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) geç başvurular, 7 Mart 23.59’da sona erecek.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, X hesabından yaptığı paylaşımda YKS geç başvuruların başladığını duyurdu. Buna göre 5-7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan başvurular perşembe günü saat 23.59’da sona erecek. Adaylar başvurularını aday işlemleri sistemi (https://ais.osym.gov.tr), ÖSYM aday işlemleri mobil uygulaması veya ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecek.

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