YKS geç başvuruları bugün sona eriyor
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 8-9 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç başvurular, bugün saat 23.59'da sona erecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 8-9 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) geç başvurular, bugün saat 23.59’da sona erecek.
ÖSYM, 1 Şubat’ta başlayan ve 26 Şubat’ta sona eren Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvurularını tamamlayamayan adaylara ek başvuru hakkı tanımıştı. 5 Mart’ta başlayan geç başvurular, bugün saat 23.59’da sona erecek. Adaylar, başvurularını aday işlemleri sistemi (https://ais.osym.gov.tr), ÖSYM aday işlemleri mobil uygulaması veya ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecek. Adaylar, YKS geç başvuru ücreti olarak her oturum için 442,5 TL ödeyecek.