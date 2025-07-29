YKS gençleri için ücretsiz tercih danışmanlığı AKM önünde başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren öğrencilere verilecek ücretsiz danışmanlık hizmeti, AKM önünde başlıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren öğrencilere verilecek ücretsiz danışmanlık hizmeti, 30 Temmuz Perşembe günü gençler için başlıyor. Üniversiteye adım atmaya hazırlanan genç adaylar, AKM önünde kurulacak stantlarda, tercih danışma noktalarında uzman eğitmenlerden destek alabilecek. 30 Temmuz Çarşamba ve 13 Ağustos Çarşamba tarihleri arasında verilecek danışmanlık hizmeti, her gün 11.00 ile 19.00 saatleri arasında Atatürk Bulvarı AKM önünde kurulacak özel alanda gerçekleştirilecek. Tercih döneminde öğrencilere yol gösterecek isim ise Büyükşehir Belediyesi Tercih Danışmanı İsmail Yunteç olacak. Öğrenciler, hem puan ve sıralamalarına uygun bölümleri değerlendirme hem de kariyer hedefleri doğrultusunda doğru tercihler yapma konusunda birebir destek alabilecek.