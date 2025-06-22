YKS maratonun ikinci oturumu AYT başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kırklareli’nde de sınava giren öğrenciler, YKS’nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavına girmek için sabahın erken saatlerinde okullara geldi. Okullarda bulunan görevliler, bina girişlerinde öğrencilerin sınav evraklarını ve kimlikleri kontrol etti. Sınav saat 10:15’te başladı.