YKS'nin ikinci oturumu olan AYT sona erdi

1 milyon 628 bin 200 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), saat 13.15 itibarıyla sona erdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS ikinci oturumu olan AYT, saat 13.15 itibarıyla sona erdi. Türkiye genelinde 1 milyon 628 bin 200 adayın başvurduğu sınavın ardından öğrenciler, sınav heyecanını okul önlerinde bekleyen aileleriyle paylaştı.

"Sınavı kolay buldum, çok zor değildi"

AYT sınavına ilk kez girdiğini belirten Tuğhan Benlioğlu, "Sınavı kolay buldum, çok zor değildi. Benim çok çalışma şansım olmadı. Yakın çevremde sınava çalışan birçok arkadaşlarım vardı. Hazırlanırken yaşadıkları zorluğu gördüm. Umarım herkes gönlünce yapabilir. Zorlananlar ve gözyaşı dökenler oldu, hepsini de gördüm. Çok belirleyici bir sınav olarak gözüküyor ama bu sınav hayatın başlangıcı da değil, sonu da değil" dedi.

"Matematik bana çok zor geldi"

AYT’de eleyici soruların yer aldığını belirten Başar Tokat, "Dünkü sınava göre bakacak olursak, zor bir sınav vardı iki günde de. Bence TYT’de birkaç soru eleyiciydi ama ben üstesinden geldiğimi düşünüyorum. AYT sınavından erken çıktım, matematik bana çok zor geldi. Kafam ağrıdığı için artık yapamadım. Hedefim Bilkent Üniversitesi Turizm Otelcilik Bölümü inşallah gelir. Herkese başarılar diliyorum, inşallah emekleri boşa gitmemiştir" diye konuştu.

"Sınava çok çalışarak girdiğim için kendimi özgüvenli hissediyorum"

Sınavının genel olarak iyi geçtiğini söyleyen Ece Tanrıöver ise, "Bugün iyi geçen denemelerimden biri olduğunu söyleyebilirim. Kendimi çok daha iyi hissediyorum şu anda. İnşallah istediğimiz gibi şeyler olur. Sınava çok çalışarak girdiğim için kendimi özgüvenli hissediyorum. Bilkent Üniversitesi İletişim Tasarım Bölümü’nü istiyorum. Bütün arkadaşlarımın da aynı şekilde hedeflerine ulaşmasını diliyorum" şeklinde konuştu.