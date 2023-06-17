YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi sürüyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (2023-YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15’te başladı. Adaylar sınavda ter dökerken, ailelerinin bekleyişi ise sınav binası dışında devam ediyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa’da düzenlenen, 3 milyon 527 bin 466 adayın başvurduğu YKS’nin ilk oturumu TYT başladı. Toplam 120 soruyu çözmesi içi 165 dakika verilen sınav, saat 13.00’te sona erecek.

Aileler merakla bekliyor

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde çocukları ve torunları sınava giren aileler, sınavın sona ermesini merakla bekliyor. Kimi kaldırım taşına, kimiyse yanında getirdiği kamp sandalyesine oturan aileler bir taraftan çocuğuna dua ederken diğer taraftan başka ailelerle sohbet ediyor.

Sınava giren torununun lisede başarılı olduğunu belirten Abdullah Bayer, “Orada çok başarılı ama burayı bilemiyoruz, imtihan ne de olsa. Tıp olsun istiyor, inşallah olur temennisi öyle. Biz de destekliyoruz. Yarım saat önce geldi. Annesi babası dışarıda. Devamlı her gün ediyorduk, şimdi dua edelim, bütün çocuklar için ediyoruz. Sadece kendi çocuğumuz için değil. Allah hepsine nasiplerinde ne varsa uygun olan o olsun deriz, temennimiz o. Önce çabanı yapacaksın. Çalışıp gayretini göstereceksin, nasibinde ne varsa o zaman olur” diye konuştu.

Kızı sınava giren Müge Aydemir ise “Kızım girdi. Çok yoğun çalıştı hatta diyebilirim ki olmaz böyle bir çalışma. Gecesini gündüzüne kattı. Zaten kendisi öz disiplini yüksek bir çocuktu, derece öğrencisiydi. Fen lisesini birincilikle bitirdi. Babasının yolundan gidip doktor olmak istiyor. Allah gönlüne göre versin, hiçbir çocuğun emeklerini zayi etmesin. İlk 500’ü bekliyoruz inşallah” dedi.