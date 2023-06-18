YKS'nin son oturumu YDT sona erdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen ve 338 bin 15 kişinin başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (2023-YKS) son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) sona erdi.

ÖSYM tarafından 81 il ve Lefkoşa’da gerçekleştirilen 338 bin 15 kişinin başvurduğu YDT saat 15.45’te başladı. 80 sorudan oluşan ve 2 saat süren sınav, 17.45’te sona ererek YKS-2023 sınav süreci tamamlandı. Bin 432 binada, 16 bin 829 salonda gerçekleştirilen YDT oturumunda 55 bin 355 kişi görev aldı.

“Süre fazla fazla yetti”

YDT sınavına giren Hasan Hüseyin Vural, İngilizce testi cevapladığını belirterek, “Biraz zordu ama süre fazla fazla yetti” dedi. Vural, tüm sorulara hemen hemen cevap verdiğini söyledi.

“Eleyici olduğunu düşünmüyorum”

Adaylardan Hatice Ceren Gökalp, sınavın kolay olduğunu ifade ederek, “Zaten süre bitmeden çıktım. Eleyici olduğunu düşünmüyorum” diye konuştu. Gökalp, İngilizce testini cevapladığını söyledi.

“Kendimi değerlendirmek için girdim”

Sınava giren adaylardan Çağatay Oktay ise bu sınavın kendisi için önemli olmadığını belirterek, “AYT önemli benim için. YDT’ye kendimi değerlendirmek için girdim. Kolaydı bence, umarım iyi sonuç alırım” dedi. Oktay, İngilizce testindeki bütün soruları cevapladığını ifade etti.

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç takvimine göre YKS sonuçlarının 20 Temmuz’da açıklanması bekleniyor.