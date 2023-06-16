YKS öğrencilerini mutlu edecek hediye

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan öğrencilere bir mesaj gönderdi. Mesajında başarı dileklerini ileten Başkan Işıksu’nun şahsa özel kodla gönderdiği internet paketi hediyesi de öğrencileri mutlu etti. Işıksu, “Şehrin kalbi Adapazarı’mıza gençlerimizin gözlerinden bakmayı sürdüreceğiz” dedi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, eğitim camiasını sevindiren çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Işıksu’nun son yaptığı çalışma da Adapazarı’nda eğitim gören ve hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan öğrenci ve ailelerini mutlu etti. Her öğrenciye özel mesaj gönderilirken mesaj içeriğinde başarı dilekleri iletildi ve şahsa tanımlanmış kodla 2 GB internet hediye edildi.

Başkan Işıksu gönderdiği mesajda, “Değerli genç arkadaşım, biliyorum ki heyecanlısın. YKS de geçecek. Neler geçmedi ki? Ama geçmeyen çok şey var: Arkadaşlarınla bir konser, kıran kırana bir halı saha maçı, neşe dolu bir tatil, sevdiklerinle koca bir ömür. Mutlu olabilmek en özel başarıdır. Nice başarılara. Sana özel birçok hizmetle her zaman yanında olmaya gayret ederken, bugün de 2 GB internet paketi hediye etmek isterim. https://hediyegb.adapazari.bel.tr/ adresinden sana özel tanımlanmış kod ile kolayca hattına yükleme yapabilirsin. En derin sevgilerimle” ifadelerini kullandı.