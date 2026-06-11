YKS öncesi aday öğrencilere kritik tercih önerileri

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) sayılı günler kala aday öğrenciler ve aileler sınav hazırlıklarını sürdürürken, İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Ahmet Gayretli, yükseköğretimde yaşanan dönüşüm ve üniversite tercih sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Günümüzde üniversite seçiminin yalnızca puan ve sıralama odaklı bir karar olmaktan çıktığını belirten Gayretli, aday öğrencilerin eğitim kalitesi, akreditasyonlar, akademik kadro ve kampüs deneyimi gibi unsurları da göz önünde bulundurmaları gerektiğini söyledi.

"Yükseköğretimde beklentiler değişiyor"

Teknolojide yaşanan hızlı gelişim, yapay zekâ uygulamalarının yaygınlaşması ve iş dünyasının dönüşen ihtiyaçlarının yükseköğretimi de yeniden şekillendirdiğini ifade eden Gayretli, üniversitelerin artık yalnızca bilgi aktaran kurumlar olmadığını vurguladı.

Gayretli, "Bugün öğrencilerimizi sadece mezuniyet sonrasına değil, henüz ortaya çıkmamış mesleklere ve geleceğin çalışma dünyasına hazırlamak zorundayız. Bu nedenle üniversitelerin araştırma, uygulama, teknoloji ve uluslararasılaşma alanlarında güçlü bir yapıya sahip olması her zamankinden daha önemli hale geldi. Yükseköğretimde artık yalnızca diploma değil, yetkinlik kazandıran eğitim anlayışı öne çıkıyor" dedi.

"Akreditasyonlar üniversitelerin kalite güvencesidir"

Üniversite tercih sürecinde aday öğrencilerin dikkat etmesi gereken en önemli başlıklardan birinin akreditasyonlar olduğunu belirten Gayretli, eğitim kalitesinin sürdürülebilirliğinde akreditasyonların kritik rol üstlendiğini söyledi.

Gayretli, "Akreditasyonlar bir programın belirli kalite standartlarını karşıladığını ve düzenli olarak değerlendirildiğini gösteren önemli göstergelerdir. Aday öğrenciler tercih etmeyi düşündükleri bölümlerin akreditasyon durumlarını mutlaka incelemeli. Çünkü kaliteli eğitim yalnızca güçlü akademik kadrolarla değil, aynı zamanda bağımsız kuruluşlar tarafından doğrulanmış kalite süreçleriyle mümkün olur. İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak bugün 40’tan fazla programımız, ABET, AQAS ve AHPGS gibi uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmiş durumda. Bu akreditasyonlar yalnızca eğitim kalitesinin tescili anlamına gelmiyor; aynı zamanda mezunlarımızın diplomalarının uluslararası düzeyde daha görünür olmasına katkı sağlıyor. Özellikle yurt dışında kariyer hedefleyen öğrenciler için akredite programlarda eğitim almak önemli bir avantaj sunuyor ve küresel iş gücü piyasalarında daha güçlü fırsatların kapısını aralayabiliyor" ifadelerini kullandı.

"Tercih süreci ekran başında tamamlanmamalı"

Sınav sonrasında başlayacak tercih dönemine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Gayretli, üniversite seçiminde kampüsü yerinde görmenin önemine dikkat çekti.

Ahmet Gayretli, "Bugünün gençleri birçok bilgiye dijital ortamda ulaşabiliyor. Ancak bir üniversiteyi gerçekten tanımanın yolu kampüsünü ziyaret etmekten geçiyor. Üniversite tercihi yalnızca bir bölüm seçmek değildir; öğrencinin yıllarca içinde bulunacağı akademik ve sosyal yaşamı seçmesidir. Bu nedenle aday öğrencilerin üniversiteleri yerinde görmeleri, eğitim ortamlarını incelemeleri ve kampüs atmosferini deneyimlemeleri büyük önem taşıyor" dedi.

"Akademisyenlerle kurulacak ilk temas çok değerli"

Üniversite tercihi yapacak öğrencilerin akademisyenlerle tanışma fırsatı bulmalarının da karar sürecini olumlu etkilediğini ifade eden Gayretli, öğrencilerin merak ettikleri soruları doğrudan alanında uzman isimlere yöneltebilmelerinin önemli olduğunu belirtti.

Gayretli, "Bir öğrencinin eğitim hayatına yön verecek en önemli unsurlardan biri akademik kadrodur. Tercih sürecinde akademisyenlerle bir araya gelmek, bölümün sunduğu imkânları ilk ağızdan dinlemek ve geleceğe ilişkin daha net bir perspektif kazanmak öğrenciler açısından son derece kıymetlidir. Üniversite başlamadan kurulan bu iletişim, öğrencilerin kendilerini ait hissedecekleri kurumu seçmelerine de katkı sağlar" diye konuştu.

"Aday öğrencilerimizi kampüsümüzde ağırlıyoruz"

İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak tercih dönemlerinde aday öğrencilerin üniversite yaşamını yakından deneyimlemelerine önem verdiklerini belirten Ahmet Gayretli, kampüs ziyaretlerinin öğrencilerin daha bilinçli karar vermelerine yardımcı olduğunu söyledi.

Gayretli, "Aday öğrencilerimizi kampüsümüzde ağırlıyor, eğitim alanlarımızı yakından tanımalarını sağlıyor ve akademisyenlerimizle buluşturuyoruz. Laboratuvarlardan uygulama merkezlerine, kütüphaneden sosyal yaşam alanlarına kadar üniversite hayatının tüm bileşenlerini yerinde görmelerine imkân tanıyoruz. Doğru tercih, yalnızca duyulan bilgilerle değil, yaşanan deneyimlerle şekillenir" dedi.

Üniversite eğitiminin gençlerin kariyer yolculuğundaki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade eden Gayretli, doğru üniversite tercihinin yalnızca mesleki başarıya değil, bireysel gelişime, uluslararası deneyime ve yaşam boyu sürecek bir vizyonun oluşmasına da katkı sunduğunu belirtti.