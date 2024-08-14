YKS sonuçları açıklandı: Uzmanlardan kayıt hakkı kazananlar için kritik uyarılar

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı ancak birçok aday, kazandıkları üniversiteye kayıt yaptırma konusunda tereddüt yaşıyor. Uzmanlar, önümüzdeki yıllarda sınav şartlarının daha da zorlaşabileceğini ve üniversite yerleştirme puanlarının yükselebileceğini belirterek, kayıt yaptırmayı düşünmeyen öğrencilere uyarıda bulundu.

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar için kayıt süreci 19-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek; elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. Ancak başarıya ulaşan birçok aday, çeşitli nedenlerle kayıt yaptırma konusunda tereddüt yaşayabiliyor. Kayıt işlemini ertelemek veya iptal etmek gibi kararların ileride doğuracağı olumsuz sonuçlar ise göz ardı edilmemeli. Uzmanlar, önümüzdeki yıllarda sınav şartlarının daha da zorlaşacağını ve üniversite yerleştirme puanlarının yükseleceğini öngörerek, adayları uyardı.

Üniversiteye yerleşmesine rağmen kayıt yaptırmayan adayları bekleyen olumsuz sonuçlara değinen İstanbul Beykent Üniversitesi Öğrenci Dekanı Serhat Butur, “2024 YKS ile kıyaslandığında gelecek yıl sınava girecek öğrenci sayısının çok daha yüksek olacağı öngörülüyor. Bu da üniversite yerleştirme puanlarının daha da yükseleceği anlamına geliyor. Kayıt yaptırmakta tereddüt eden adaylar, aynı sıralamada ve benzer netlerle istedikleri bölümü gelecek yıl kazanma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu unutmamalı. Puanlar önümüzdeki yıl daha da artacak” ifadelerini kullandı.

“Yerleşme ihtimali azalabilir”

Kayıt yaptırmayan adayların ortaöğretim başarı puanının yüzde 50 oranında düşeceğini belirten Butur, “Birçok kişi yanlış bir bilgiye sahip; bir bölüme yerleşip kayıt yaptırmazlarsa ortaöğretim başarı puanlarının etkilenmeyeceğini düşünüyorlar. Bu büyük bir yanılgı. 2025 YKS’de puanların daha da artacağı göz önüne alındığında, ortaöğretim başarı puanındaki bu düşüş üniversiteye yerleşme şansını önemli ölçüde azaltacaktır. Ayrıca YÖK’ün istihdam ve kalite çalışmaları kapsamında bölümlerdeki kontenjan azaltılmaları gelecek yıllarda da devam etme olasılığından dolayı 2025 YKS’de beklenilen kontenjanların olamayacağı göz önüne alınmalıdır. Bu da bir bölüme girmenin zorluğunu arttıracaktır" diye konuştu.

Her yıl birçok adayın aklındaki en büyük sorulardan birinin “sınavların zorluk derecesi” olduğunu vurgulayan Butur, “Bu soruya kesin bir cevap vermek elbette zor. Ancak belirsizlikler adaylar üzerinde kaygı ve stres oluşturuyor. Sınav başarınız için yeniden hazırlık sürecinde stres yönetimini doğru yapmanız önemli olacaktır” dedi.

“Kazanılan bölüme kayıt yaptırmak önemli”

Adayların kazandıkları bölüme kayıt yaptırmalarını tavsiye eden Butur, “Öncelikle bölümü bir yıl boyunca deneyimlemek önemli. Ayrıca çift anadal veya yandal programları ile istenilen fakat kazanılamayan bir bölümü de aynı anda okuma imkânı mevcut. Bu imkanlara rağmen bölümü beğenmeyenler, yarım dönem ya da bir yıl sonunda yatay geçiş hakkını değerlendirebilirler. Kendi bölümleri ya da başka bir bölümle ilgili olarak, başka bir üniversiteye yatay geçiş yaparak eğitimlerine devam edebilirler. Ancak yatay geçiş kriterlerine dikkat etmek gerekiyor” şeklinde konuştu.