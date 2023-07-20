YKS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sonuçlarının açıklandığını belirterek, “An itibarıyla osym.gov.tr adresimizden sonuçları öğrenebilirsiniz. 2023-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak” dedi.

ÖSYM Başkanı Ersoy, başkanlıkta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen 2023 YKS’nin tamamlanmasıyla birlikte başlayan bekleyişin sona erdiğini söyledi. Ersoy, sonuçların hayırlı olması temennisinde bulunarak, “ÖSYM olarak 3,5 milyondan fazla adayımızın beklediği 2023-YKS sonuçlarını açıklıyoruz. An itibarıyla osym.gov.tr adresimizden sonuçları öğrenebilirsiniz” diye konuştu.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih sürecinin de başlayacağını hatırlatan Ersoy, “2023-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Öncelikle adaylarımız, ilgi ve yeteneklerini dikkate almalı, tercih etmeyi düşündüğü bölümlerle ilgili meslekleri iyi araştırmalılar. Yayınlayacağımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri dikkatlice okumalarını, tercih sürecinde profesyonel destek almalarını kendilerine tavsiye ediyorum. Yapacakları tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS’ye aday başvuru sayısında tarihi bir rekor kırıldığını, sayının 3,5 milyon üzerine çıktığını kaydederek, “Sınavda sorulan sorular itibarıyla herhangi bir soru iptali ve cevap seçeneği değişikliği bulunmamaktadır. Tertemiz bir 2023-YKS süreci tamamlanmıştır” diye konuştu.

TYT’de bir, sayısal alanda iki, eşit ağırlık ve sözelde bir, yabancı dilde 5 birinci var

Başvuran aday sayısı 3 milyon 527 bin 443 olan TYT birincisinin Niğde Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi öğrencisi Harun Durak olduğunu belirten Ersoy, şöyle devam etti:

“AYT’ye başvuran aday sayımız 2 milyon 573 bin 169’dur. Sayısal alanda iki kardeşimiz birinciliği paylaştı; Mustafa Özcan, Ankara Atatürk Anadolu Lisesi; Namık Emre Acar, Konya Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi. Eşit ağırlık alanında Emre Ekinci, Afyonkarahisar Süleyman Demirel Fen Lisesi. Sözel alanda Ahmet Berk Takır, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi. Yabancı Dil Testinde başvuran aday sayımız 338 bin 9’dur. Almanca; Volkan Emre Eke İzmir Atatürk Lisesi, Arapça; Hüseyin Furkan Erdem Konya Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Fransızca; Emirhan Kılıç İstanbul Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi, İngilizce; Metin Furkan Amarat İzmir Özel Buca Doğa Fen ve Teknoloji Lisesi, Rusça; Bengisu Akbaba İzmir Özel Takev Anadolu Lisesi. Kardeşlerimizi tebrik ediyorum, onlar bizim geleceğimiz.”

Ersoy, gençlere güvendiklerini ve onların yarınların teminatı olduğunu söyleyerek, “Sonuçlarının hayırlı olmasını diler, tercihlerinin puanlarına uygun bölümlerin dileğince olmasını temenni ederim” ifadelerini kullandı.