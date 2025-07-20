Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sürecinde velilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanan ‘YKS Tercih Süreci Veli Kılavuzu’ yayımlandı.

YKS tercih sürecinde velilere rehberlik etmek üzere ‘YKS Tercih Süreci Veli Kılavuzu’ yayımlandı. Kılavuzda, tercih sürecinin işleyişi, dikkat edilmesi gereken hususlar, üniversite ve bölüm seçimi yapılırken takip edilmesi gereken süreçler, sıkça sorulan sorular ve öğrencilere nasıl destek olunabileceği konularında kapsamlı bilgiler yer alıyor. 81 ilde 19 bin 566 Üniversite Tercih Danışmanlığı Birimi kuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı, tercih döneminde öğrenci ve velilere destek sunmak amacıyla Türkiye genelindeki tüm il ve ilçelerde 19 bin 566 Üniversite Tercih Danışmanlığı Birimi oluşturdu.

Bu birimler; Halk Eğitim Merkezleri, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM), Mesleki Eğitim Merkezleri ve resmi okul/kurumlarda görev alan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar aracılığıyla hizmet verecek şekilde planlandı. Tercih Danışmanlığı birimlerinde rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar öğrencilerin kendilerini tanımaları, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda hedef belirlemeleri ve bilinçli tercihler yapmaları amacıyla öğrencilerle bireysel görüşmeler gerçekleştirecekler.

Öğrencinin ilgileri ve yeteneklerinin dikkate alınması gerekiyor

Veliler de bu süreçte bilgilendirme toplantıları ve bireysel danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilecekler. Tercihler öğrencinin ilgileri, yetenekleri ve hedefleri doğrultusunda yapılmalı. Kılavuzda, üniversite tercih sürecinin yalnızca sınav sonucu temelli bir sıralama işlemi olmadığı, öğrencinin yaşam beklentileri, ilgi alanları ve yeteneklerinin de dikkate alınması gerektiği vurgulanıyor.

Velilere, çocuklarının hayallerine kulak vermeleri, onları başka öğrencilerle kıyaslamamaları ve sürece anlayışlı ve destekleyici bir tutumla katılmaları öneriliyor. Üniversite ve bölüm seçerken akademik kadrodan sosyal imkânlara, burs olanaklarından iş bulma oranlarına kadar birçok kriterin göz önünde bulundurulması gerektiği ifade ediliyor. Ayrıca tercih edilecek üniversitelerin yurt, ulaşım, barınma gibi olanakların araştırılmasının önemi vurgulanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, tercih danışmanlığı hizmetleriyle öğrencilerin akademik başarıları, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendilerine en uygun olan yükseköğretim programlarına yönlendirilmelerini hedefliyor.

Kılavuza, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden ulaşılabilecek. Tüm öğrenci ve velilerin erişimine açık olan kılavuzun, tercih sürecini daha sağlıklı ve bilinçli yürütmeye katkı sunması hedefleniyor.