YKS ve LGS'ye girecek öğrenciler için yarıyıl tatili önemli fırsat

Milyonlarca öğrencinin sevinçle girdiği yarıyıl tatili, LGS ve YKS adaylarına önemli bir fırsat sunuyor. Doğru planlanmış bir tatille sınav başarısının artacağını söyleyen uzmanlar, öğrencilere iyi bir yarıyıl tatilinin ipuçlarını verdi.

Türkiye’de milyonlarca öğrenci yarıyıl tatilini farklı şekilde değerlendirirken, LGS ve YKS’ye girecek adayların sınava hazırlık heyecanı devam ediyor. Uzmanlar ise dinlenmenin de ihmal edilmediği kişiye özel, doğru planlanmış bir tatilin sınav başarısını artıracağına dikkat çekti.

Yoğun bir eğitim-öğretim döneminden sonra öğrencilerin dinlenmesi ve öğrendiği bilgileri pekiştirmesi için yarıyıl tatilinin güzel bir fırsat sağladığını söyleyen Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, “Elbette öğrencilerimiz dönemin yorgunluğunu atmak ve gelecek döneme zihni açık bir şekilde başlamak için dinlenip tatil yapmalı, ancak eğitimin sarmal olduğu da unutulmamalıdır” dedi.

Öğrencilerin öncelikle tatili kapsayan günler için bir plan yapması ve bu plana uymak için kararlı olması gerektiğine dikkat çeken Kurt, şu önerilerde bulundu:

“Hedefe odaklı bir tatil planı, sınava hazırlanan öğrencilerin zamanlarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur. Hedef odaklı tatil planlarını oluştururken, öğrencilerin ihtiyaçları belirlenerek öncelikle günlük hedefler oluşturulmalı, çalışma ve mola süreleri de plana eklenmelidir. Ayrıca tatil planlarında sadece sınava hazırlanmaya değil, dinlenirken eğlenecekleri spor, sanat, müzik gibi sevdikleri alanlara da yer vermeleri zihinlerini ve bedenlerini zinde tutmaları, motivasyonlarını desteklemeleri için de faydalı olacaktır. Öğrencilerin öğrenme süreçleri kişisel özelliklerine göre farklıdır. Bu sebeple ders çalışma ve aktiviteleri için sürelerini planlarken öğrenme stillerini güçlü ve zayıf yönlerini de objektif olarak değerlendirmeleri gerekir. Sınava hazırlık için dengeli bir yaklaşım benimsemek öğrencilerin hem dinlenme hem de çalışmasına yardımcı olacaktır. İyi bir planlama ve disiplinli çalışma, başarıya ulaşmayı kolaylaştıracaktır. Ancak her öğrencinin tatil planını kendi ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre ayarlaması gerektiği unutulmamalıdır.”

Planınız gerçekçi olsun

Bahçeşehir Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Direktörü Sibel Durak ise sömestre de derslere verilen aranın konu eksiklerini kapatabilmek için fırsat olduğunu vurguladı. 14 günlük arayı hem çalışarak hem de kendine vakit ayıracak şekilde planlayan adayların ikinci döneme avantajlı şekilde başlayacağını söyleyen Durak, “Plan yapılırken dikkat edilmesi gereken önemli husus, öğrencinin uygulayabileceğine inandığı, gerçekçi bir plan olmasıdır. Çünkü her insan ancak inandığı bir planı uygulamak için motive olur ve gayret sarf eder” dedi.

Durak, öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu: “Diğer dikkat edilecekler ise ders çalışmak, kitap okumak, dinlenmek, eğlenmek için ayrılacak vaktin önem derecesine göre dengeli olmasıdır. Hangi derse, hangi konulara çalışılacağını doğru belirlemek de netleri yükseltmenin en önemli adımıdır. Her öğrencinin kendi öz değerlendirmesini yapması gerekir. Bunun için de önce sınav konularının listesini edinin ve bu liste üzerinde öz değerlendirmenizi yapın. Öz değerlendirme için aşağıdaki soruları kendine sorabilirsin. Bu sorulara vereceğin cevaplar, hangi derse ve hangi konulara öncelik vermen gerektiğini belirleyebilir:

Hemen her yıl sınavda soru çıkan konular hangileri

Okulda işlenmiş ama henüz çalışmadığın konular hangileri

Çalıştığın halde deneme sınavlarında ya da konu testlerinde %70’den düşük performans gösterdiğin konular hangileri?

Çalışmana rağmen çabuk unuttuğunu fark ettiğin konular hangileri

Çalışmana rağmen anlamadığın konular hangileri

Mezuna kalma kararı için acele etmeyin

PDR Direktörü Sibel Durak, 12. sınıf öğrencilerinin bazılarının özellikle Aralık ve Ocak aylarında sınav sonrası tercih yapmayıp mezuna kalmaya karar verdiklerini belirterek, bu konuda acele edilmemesini gerektiğini söyleyerek, “Elbette ki ilk yıl yerleşmek zorunda değilsiniz. Sonuçta üniversiteye giriş sınavlarına sonsuz kere katılma hakkınız var. Fakat bu karar şimdi değil, sınav bitip sonuçlar açıklandıktan sonra verilmelidir. Seneye hazırlanmaya karar verilse bile yapılması gereken en doğru şey, o sene de var gücünüzle sınava çalışmak olacaktır. Çünkü sınava seneye de girecek olsanız bile bu sene çalışmanızın size zararı değil faydası olacaktır. YKS’ye başvuran aday (rakip) sayısı her yıl arttığından, sınava girilen ilk yıl yeterli ve düzenli çalışmak her durumda avantaj getirecektir” diye konuştu.