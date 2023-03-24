YKS ve LGS'ye hazırlanan depremzedelere eğitim konteynerleri

İzmit Belediyesi, afet bölgesinde YKS ve LGS’ye hazırlanan depremzede gençler için eğitim verecek konteynerleri kurmaya devam ediyor. Afet bölgesine giden İzmit Belediyesi Çınar Akademi öğretmenleri de öğrencilere ders verecek.

İzmit Belediyesi ve İnner Wheel Türkiye Derneği arasında afet bölgesinde yaşayan YKS ve LGS’ye hazırlanan gençler için eğitim protokolü imzalandı. Yapılan protokol çerçevesinde Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta hizmet verecek eğitim konteynerleri Adıyaman’daki çadır kente ulaştı. İzmit Belediyesi Çınar Akademi öğretmenleri sınava girecek öğrencilere destek olacak. Türkiye akademi çatısı altında çalışmalara katkı verecek olan İzmit Belediyesi Çınar Akademi öğretmenleri ile bölgeye giden Çınar Akademi Sorumlusu Burcu Dursun, "Adıyaman Çadır Kentte kurduğumuz yaşam alanındaki eğitim konteynerlerini hazırlıyoruz. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından YKS’ye hazırlanan öğrencilere yüz yüze, LGS’ye hazırlanan öğrencilere ise online eğitim vereceğiz. Önümüzdeki pazartesi ve salı günleri iki branş öğretmeni ile Çınar Akademi olarak burada eğitim veriyor olacağız. LGS ve YKS sınavlarının ardından eğitim konteynerlerimizde online eğitim devam edecek ve kütüphane olarak kullanabilecek. Biz 17-18 Haziranda yapılacak YKS’ye kadar buradayız" dedi.