YKS'ye hazırlanan öğrencilere destek

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, liselerde eğitimlerine devam eden 12. sınıf öğrencilerine üniversiteye hazırlık soru bankası seti hediye etti.

Başiskele Belediyesi’nin geçen haftaki 8. sınıflara LYS hazırlık soru bankası dağıtım töreninin ardından lise son sınıfı öğrencilerine YKS hazırlık soru bankası seti dağıtım töreni Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Geçen yıllarda dağıtılan YKS hazırlık soru bankası seti ile sınavlara hazırlanan ve Türkiye’nin önemli üniversitelerini kazanan öğrencilerin konuşmalarının yer aldığı video ile başlayan programda konuşan Başkan Yasin Özlü, eğitimin önemine vurgu yaparak, gençlerin her zaman destekçisi olduğunu söyledi. Başkan Özlü, "Bizler, Yasin abiniz olarak yola çıktığımızda, ’Sizlerin başkanı olmaya değil abisi olmaya talibim’ demiştim. Hamdolsun 4,5 yılın bitiminde 5 yıla geldiğimiz bu süreç, bu sözümüzün ardında durduğumuzu gösterdi. Çok güzel bir şehir inşa edebiliriz, çok güzel binalar yapabiliriz, o binalara yatırım da yapabiliriz ama şehri inşa ederken nesli ihya etmeyi ihmal edersek yaptığımız hiçbir şeyin işin anlamı olmaz. Kocaeli’nin en büyük ve modern gençlik merkezindesiniz. Türkiye’nin de sayılı gençlik merkezinden bir tanesi. Altyapısı imkanları bakımından onlarca kurs açılıyor. Robotik kodlamadan Youtube kayıt videosuna kadar her şey burada var. Sizler talep ettikçe daha fazlası da olacak ve çeşitlenecek inşallah. Ama bu binaların içini sizler doldurmadıkça, içerisinde hizmet vermedikçe bir anlamı olmaz. Bir binadan öteye gitmez. Binalar ruh veren mimarisi değil içinde insanlara verilen hizmetlerdir" dedi.

"Gece gündüz gayret ediyoruz"

Başkan Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizlerin geleceğe daha iyi hazırlanması, Türkiye Yüzyılı’nda Türkiye’mizi, ülkemizi dünyada hak ettiği yere getirmesi adına geleceğe daha iyi hazırlanıp, daha iyi pozisyon alması için burada eğitim hayatınızın dışında birçok aktiviteyi, birçok destekleyici eğitimi alabileceğiniz Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’mizi inşa ettik ve bunun gibi Âlâ Mekan, Gençhaneler, Kitaphane, çocuk kütüphanesi, çocuk üniversitesi, çocuk akademisi, spor okullarımız robotik kodlamadan müziğe, dramadan tiyatroya daha birçok alanda sizleri geleceği hazırlamak için üzerimize düşen ne sorumluluğumuz varsa, bunu yapmak için hep birlikte gece gündüz gayret ediyoruz. Çünkü biz bu işleri yaparken sizler bizim yaptığımız bu işlere öyle sahip çıkıyorsunuz ki, bizi öyle cesaretlendiriyorsunuz ki, bu bize büyük moral ve enerji sağlıyor ve biz daha fazlasını yapmak için her zaman motive oluyoruz. Binlerce yıllık devlet geleneğinden gelen dünyada en büyük ve güçlü devletleri kurmuş, dünyaya adaletle hükmeden son imparatorluğunun da varisleri bir nesiliz. Şu anda da bulunduğumuz coğrafya itibariyle fiziki coğrafyamızdan daha büyük bir gönül coğrafyasında sorumluluğu olan bir devletiz. Yüzyıllık Cumhuriyet dönemimizde görev yapan herkes, her nesil çok güzel şeyler yaptı ve ülkemizi bir yerlere getirdi. Cumhuriyetimizin 100. yılındayız ama bundan sonra bu ülkeyi geleceğe taşıyacak ve onu dünya milletleri arasında da hak ettiği seviyeye, muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkaracak nesil sizler olacaksınız"

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Yasin Özlü ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya, temsili olarak bazı öğrencilere hediyelerini sahnede takdim etti.