Yoğun çalışma temposuna salıncak molası verdiler
Sakarya'nın Karasu ilçesinde temizlik işçilerinin çocuk parkında salıncağa binerken geçirdikleri keyifli anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sakarya’nın Karasu ilçesinde temizlik işçilerinin çocuk parkında salıncağa binerken geçirdikleri keyifli anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
İlçede görev yapan belediye işçileri, mola verdikleri sırada çocuk parkına uğradı. Burada salıncaklara binen işçiler, birbirlerini sallayarak eğlendi. İşçilerden bazılarının salıncakta hızlanarak yükseğe çıkmaya çalışması, keyifli anların ve gülüşmelerin yaşanmasını sağladı. Yoğun çalışma tempolarına verdikleri kısa arada stres atarak "içlerindeki çocuğu yaşatan" işçilerin bu anları, renkli görüntüler oluşturdu.