Yoğun güvenlik önlemleri alınıyor

Bilecik İl Güvenlik ve asayiş toplantısı düzenlendi.

Yoğun güvenlik önlemleri alınıyor
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bilecik İl Güvenlik ve asayiş toplantısı düzenlendi.

Vali Şefik Aygöl başkanlığında düzenlenen toplantı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleşti. Toplantıya ilgili kurum amirleri katılarak Bilecik içi güvenlik durumu değerlendirildi. Yaşanan güvenlik sorunlarına yönelik çözümler istişare edildi. Düzenli olarak gerçekleşen toplantıda Vali Aygöl, yaptığı tüm çalışmaların Bilecik için olduğunu belirtti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman