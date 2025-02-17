Yoğun kar Çam Dağı'nda heyelana sebep oldu

Sakarya'nın Kocaali ile Hendek ilçeleri arasında kalan 900 rakımlı Çam Dağı'nda yoğun kar yağışından dolayı meydana gelen heyelan sebebiyle kapanan yol, ekiplerin 2,5 saatlik çalışması neticesinde ulaşıma açıldı.

Yoğun kar Çam Dağı'nda heyelana sebep oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Sakarya’nın Kocaali ile Hendek ilçeleri arasında kalan 900 rakımlı Çam Dağı’nda yoğun kar yağışından dolayı meydana gelen heyelan sebebiyle kapanan yol, ekiplerin 2,5 saatlik çalışması neticesinde ulaşıma açıldı.

Beyaz örtüyle kaplanan Çam Dağı’nda, yoğun kar yağışı nedeniyle Şifalısu mevkisinde heyelan meydana geldi. Bunun üzerine kapanan yol için Karayolları ve Kocaali Belediyesi ekipleri harekete geçti. 1 kar küreme kamyonu, 1 greyder, 2 kazıcı yükleyici iş makinesi ve 6 personelin katıldığı yaklaşık 2,5 saatlik çalışma sonucunda yol yeniden ulaşıma açıldı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb