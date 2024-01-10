Yoğun kar yağışı gece yarısına kadar sürdü

Tekirdağ'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gece yarısına kadar sürdü.

Yoğun kar yağışı gece yarısına kadar sürdü
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EditörEditör
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Tekirdağ’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gece yarısına kadar sürdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çeşitli uyarıların ardından dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerine kadar devam etti. Gece saatlerinde kar kalınlığı yaklaşık yer yer 10 santimetreye ulaşırken Tekirdağ’ın Süleymanpaşa sokaklarında adeta kartpostallık görüntüler oluştu.

Gece saatlerinde dışarıya çıkan vatandaşlar kar yağışının tadını doyasıya çıkardı.