Yoğun yağış mantarsevenleri ormana döktü

Lezzeti ile tercih edilen mantarlar arasında yer alan “Kanlıca Mantarı” yoğun yağmur yağışı sonrası toplanmaya başlandı.

Son zamanlarda etkili olan yağmur yağışlarla birlikte özellikle çam ormanlarında oluşan mantarlar, bu yıl adeta mantar severlerin yüzünü güldürüyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar özellikle Vize Çakıllı, Silivri Değirmenköy ve Pınarhisar’a bağlı köylerde bulunan ormanlık alanlara mantar toplamaya gidiyor.

Hem tüketmek hem de satmak için toplanıyor

Gruplar halinde çam ormanlarında Kanlıca Mantarı’nı toplayan vatandaşlar, topladıkları mantarları hem tüketmek için hem de gelir sağlamak için kullanıyor. Kanlıca Mantarı’nın kilosu 100 lira ile 150 lira arasında satışa sunuluyor.

“Kanlıca Mantarı’nın” bağışıklık sistemini ve kemikleri güçlendirdiği, kansızlığı giderdiği, zihin işlevlerini iyileştirdiği, ağrıları azalttığı uzmanlar tarafından söylenmektedir.