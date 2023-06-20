Yoğun yağış nedeniyle bozulan yollarda hummalı bir çalışma başlatıldı

Pazaryeri Belediyesi ekipleri, son zamanlarda aşırı yağışlar nedeniyle tarla, arazi ve besihane yollarında meydana gelen bozulmaların tadilatı için çalışmalara başladı.

Pazaryeri ilçesinde son dönemde yaşanan yoğun yağışlar, tarla, arazi ve besihane yollarında bozulmalara neden oldu. Bu sorunun çözümü için Pazaryeri Belediyesi harekete geçti ve ekipleri ile birlikte tadilat çalışmalarına başladı. Belediye ekipleri, bozulan yolların onarımı için gerekli malzemeleri ve ekipmanları hazırlayarak çalışmalara hızlı bir şekilde başladı. Yağışlardan kaynaklanan çukurların ve deformasyonların giderilmesi, yolların düzgün bir şekilde yeniden yapılandırılması çalışmaları titizlikle yürütülüyor.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, vatandaşların güvenli ve rahat bir şekilde ulaşım sağlamasının belediyenin öncelikli hedefleri arasında olduğunu vurguladı.