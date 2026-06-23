Yoğurt Festivali'nde konser ve sahne etkinlikleri iptal edildi

Silivri’nin geleneksel organizasyonları arasında yer alan ve bu yıl 64’üncüsü düzenlenecek olan Silivri Yoğurt Festivali’nde program değişikliğine gidildi. Edinilen bilgilere göre festival kapsamında planlanan konserler, sahne gösterileri ve çeşitli etkinlikler iptal edildi.

Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan festivalde bu yıl Silivri Sahili Festival Alanı’nda konser programları düzenlenmeyecek. Sahne etkinliklerinin tamamının programdan çıkarıldığı öğrenildi.

Festival kapsamında yalnızca üretici stantları kurulacak. Yerel üreticilerin ürünlerini vatandaşlarla buluşturacağı stantların festival süresince hizmet vermesi planlanıyor.

Öte yandan halk oyunları ekiplerinin gösterileri de sahil yerine mahallelere taşınacak. Festival programı çerçevesinde ekiplerin Silivri’nin çeşitli mahallelerinde gösteriler gerçekleştireceği belirtildi.

30 Haziran ile 4 Temmuz tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 64. Silivri Yoğurt Festivali’nin, bu yıl daha sade ve yerel odaklı bir programla gerçekleştirileceği öğrenildi.