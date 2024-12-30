Yoğurtçu Heykeli Meydanı'ndaki Çalışmalar Tamamlandı

Silivri Belediyesi, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Yoğurtçu Heykeli Meydanı'ndaki yapısal ve bitkisel peyzaj çalışmalarını tamamladı. Bölgedeki esnaf ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirilen düzenlemelerde, meydanın görünümünü modern ve şık bir hale getirildi. 235 m² alanda dekoratif taşlar ve çeşitli bitkilerle estetik bir atmosfer oluşturulurken, bu alanda modern kent mobilyalarına da yer verildi. Yapılan düzenlemelerle vatandaşların keyifli bir şekilde vakit geçirebileceği, sosyal etkileşimde bulunabileceği bir ortam yaratıldı.



Ayrıca, toplam 102 m² sert zemin ve 119 m² peyzaj düzenlemesi yapılan alana aydınlatma ve sulama sistemleri de döşendi. Düzenlemelerin ardından açıklama yapan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, halkın taleplerine öncelik verildiğini kaydetti. Meydanı kısa sürede vatandaşların istediği şekilde düzenlediklerini ifade eden Başkan Balcıoğlu, “Bizim önceliğimiz halkımızın talepleri. Onların oylarıyla seçildik, onların talepleri önceliğimiz” dedi.

