Yoğurtçu Meydanı'nda Sosyal Alan Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Silivri Belediyesi, Yoğurtçu Meydanı’nda hemşehrilerin sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir düzenleme çalışmasını sürdürüyor. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, devam eden projeyi yerinde inceleyerek çalışmalarda sona yaklaşıldığını ifade etti. Balcıoğlu, “Kısa süre içinde burayı halkımızın rahatça kullanabileceği bir sosyal alan haline getireceğiz,” diyerek projenin bölge sakinlerine sağlayacağı katkılara değindi.

Silivri Belediyesi ekipleri tarafından titizlikle yürütülen çalışmaların, meydanı daha estetik ve kullanışlı bir hale getirmesi hedefleniyor.